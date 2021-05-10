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國衛院研發用噴的疫苗 遏阻黑色素腫瘤癌肺轉移

中央社 / 台北10日電

黑色素瘤是最惡性的皮膚癌，早期就非常容易轉移至肺部。國衛院研發一款「用噴的疫苗」鼻腔噴霧，助黏膜辨識疫苗抗原，產生免疫反應，小鼠實驗證實可遏阻黑色素腫瘤癌肺轉移。

皮膚癌在台灣10大癌症中排名第8，黑色素瘤因為非常容易轉移，所以死亡率高。國家衛生研究院今天上午舉行記者會分享，感染症與疫苗研究所副研究員黃明熙研究團隊開發出一項安全且有效的「角鯊烯奈米乳液」做為疫苗遞送系統，幫助鼻黏膜免疫系統辨識疫苗抗原，有效產生免疫反應。

黃明熙表示，經過動物實驗測試證實，奈米乳液具有提升抗原免疫誘導效果與黏膜免疫功能，可以同時使用在預防型疫苗與治療型疫苗發展。此研究已於去年10月發表於知名國際期刊Journal for ImmunoTherapy ofCancer，並申請獲得台灣專利證TW I719263。

黃明熙說明，黏膜是病原侵入人體的第一道防禦，增強黏膜組織病原辨識力，能有效將病原阻絕於境外，在癌症免疫治療中，也可抑制癌細胞生成或轉移。直接針對黏膜部位給予疫苗免疫刺激，增強黏膜部位免疫反應，可同時具有降低注射的不適感並提升免疫效力的優點。

但過去沒有一套安全且有效的佐劑或遞送系統，可以幫助黏膜辨識疫苗抗原，黃明熙選擇利用現在廣泛使用在醫學美容保養品以及針劑疫苗佐劑當中，人體可以自行合成的一種天然抗氧化劑角鯊烯（squalene）做為佐劑，其來源可從鯊魚肝臟或從橄欖油提煉。

黃明熙表示，角鯊烯不僅在動物實驗中證實，乳液經由奈米化後，其生物活性顯著提升，且能夠幫助模擬抗原穿透鼻黏膜上皮組織進入淋巴系統，有效地誘發黏膜部位免疫反應、活化抗原專一性殺手T細胞，並調節輔助者T細胞。

黃明熙更提到，若將角鯊烯佐劑可以包裝多種抗原，一起送入體內，「角鯊烯就像公車，可以載運高矮胖瘦的人」，角鯊烯佐劑針劑最多可包裝3種不同抗原，未來面對多變的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒株，疫苗是必須要一針包含多價抗原，角鯊烯佐劑有望成為關鍵。

國家衛生研究院感染症與疫苗研究所長廖經倫說，目前這項可治療癌症的鼻腔噴霧仍在動物實驗階段，距離上市還需一段時間，將持續進行疫苗配方效能優化，探討對於免疫調節作用機制與安全性質影響，有助於銜接實驗室等級與試量產規模研發參數，加速推動新劑型疫苗臨床試驗。

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