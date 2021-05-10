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免挨針！ 國衛院開發鼻噴疫苗佐劑

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
國衛院運用專利技術，開發「角鯊烯奈米乳液」作為疫苗遞送系統。左起為國衛院院長梁賡義、感疫所副研究員黃明熙、感疫所所長廖經倫。記者楊雅棠／攝影
國衛院運用專利技術，開發「角鯊烯奈米乳液」作為疫苗遞送系統。左起為國衛院院長梁賡義、感疫所副研究員黃明熙、感疫所所長廖經倫。記者楊雅棠／攝影

疫苗添加佐劑可以協助遞送抗原到人體，誘發、增強免疫反應。國衛院便運用專利技術，自行合成天然的抗氧化劑角鯊烯作為疫苗遞送系統，並一改以往使用針劑的方式，改以噴劑讓鼻黏膜免疫系統可以辨識疫苗抗原，有效產生免疫反應；患者少挨一針，就能完成接種疫苗。

國衛院感染症與疫苗研究所副研究員黃明熙表示，過去角鯊烯就會用於針劑疫苗做為佐劑之用。但相較於針劑方式所誘導的全身性免疫反應，且希望可以讓民眾免於挨針之苦，因此團隊將腦筋動到皮脂層也有的成分「角鯊烯」，作為噴劑用於鼻黏膜。

黃明熙表示，由於黏膜組織的許多特性，需要佐劑或遞送系統幫助黏膜辨識疫苗抗原，才能有效產生免疫反應。因此團隊運用兩項專利技術，「可吸收高分子體（polysorbasome）」乳化技術，及「單均相奈米乳液（monodisperse nanoemulsion）」剪裁技術，開發出一項安全且有效的「角鯊烯奈米乳液」作為疫苗遞送系統。

黃明熙將鼻黏膜系統喻為「通道」，角鯊烯油膜比喻為「公車」、可載送的藥物為「乘客」，角鯊烯油膜可將藥物包覆住，送至鼻黏膜並幫助鼻黏膜免疫系統辨識疫苗抗原，有效產生免疫反應。

而動物實驗也證實，乳液經由奈米化後，生物活性顯著提升，且能夠幫助模擬抗原穿透鼻黏膜上皮組織進入淋巴系統，有效地誘發黏膜部位之免疫反應、活化抗原專一性殺手T細胞，並調節輔助者T細胞，其效果顯著優於未添加佐劑以及添加次微米等級乳液的疫苗抗原。

國衛院感染症與疫苗研究所所長廖經倫表示，佐劑的關鍵是水和油之間如何讓它們乳化，也是現階段藥物、疫苗開發的重要課題。而角鯊烯這樣的常練大分子過去只知可從鯊魚肝臟提煉，但現在發現也可從橄欖油中提煉，不僅來源更多，也符合動物保育觀念。

廖經倫也說，目前這項技術已用於癌症的治療性疫苗中，確認可增強黏膜組織的病原辨識力，未來也將用於流感、結核病等預防性疫苗中。

本研究並於109年10月發表於知名國際期刊《Journal for ImmunoTherapy of Cancer》，並申請獲得台灣專利。

疫苗 專利 奈米

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