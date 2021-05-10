中古車里程數不實？ 監理APP查詢一目了然

中古車里程數不實時有所聞，高雄市區監理所表示，監理服務APP提供5年以上車輛定檢里程數查詢功能，另新增最近一筆里程數低於前一筆里程數的提醒功能，呈現該2筆異常資料的日期與數值，提供判斷。

買中古車擔心里程數不實，高雄市區監理所表示，監理服務APP提供5年以上車輛定檢里程數查詢功能，只要輸入「車牌號碼」和「出廠年月」就可快速查詢該車最近二次檢驗的日期與里程數；另增加最近一筆里程數低於前一筆里程數之提醒功能，並呈現該2筆異常資料的日期與數值。

除了車輛里程數查詢功能外，監理服務APP還有汽機車燃料費查詢繳納、交通違規查詢繳納、監理訊息主動通知、機車切結報廢、車輛通訊地址查詢變更等多項功能，民眾只要下載，就可手機操作使用。