mRNA疫苗專利若可豁免 國衛院：台灣有能力量產

台灣身為WTO會員國，若專利豁免成真，對國產疫苗及疫苗生產有何影響？立法院社會福利及衛生環境委員會今針對此議題召開會議，民眾黨立委賴香伶詢答時，國家衛生研究院副院長司徒惠康表示，過去十幾年來mRNA疫苗受到國外藥廠完整專利保護，台灣有能力卻無法生產，未來若有專利豁免，對於國內開發mRNA的廠商有利。

衛生福利部政務次長薛瑞元表示，針對mRNA的疫苗，台灣是有能力可以導入生產階段的，其他類型的疫苗更沒問題，擔心的是，台灣自行研發的疫苗專利保護也會被豁免。

薛瑞元表示，疫苗供給不夠，有些人責怪疫苗廠故意控制以維持高價，事情也「差不多是這樣」，所以才有國家提出希望豁免，希望生產量增加供給增加。但是豁免後，各國能否建立技術、進入生產線，在短期來看，還是緩不濟急，各國提出這樣的要求，很可能也只是「策略性壓迫藥廠增加產量」。

司徒惠康表示，mRNA疫苗技術門檻，確實高於蛋白質疫苗和腺病毒載體疫苗，開發技術較複雜，但是國內因應過程中，以召集包括中研院、工研院、國衛院、生物技術開發中心，經過數次整合技術討論，確認可以克服技術，沒有問題。

司徒惠康表示，過去十年來，幾個領導藥廠針對mRNA疫苗有完整專利保護，即使技術上可以執行但受到專利保護下，我們不能生產，若有專利豁免，站在國內開發mRNA廠商來看是有好處。

司徒惠康分析，目前全球有280種疫苗開發計畫，其中97種已經進入不同期別的臨床試驗，其中22種已經進入第三期臨床測試，當中14種已經拿到緊急授權，正在接種。