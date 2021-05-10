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女童腦死舅舅喊「能捐的都捐」 護理師詭夢後受贈者全死亡

聯合新聞網 / 綜合報導
女童接受器捐後托夢護理師。示意圖／Ingimage
女童接受器捐後托夢護理師。示意圖／Ingimage

現在越來越多人可以接受器官捐贈，過世後仍可遺愛人間，讓受贈者有機會活下去，是相當偉大的行為。不過有醫藥記者分享多年前的案例，一名約4歲的小妹妹腦死後，舅舅立刻要求器捐，且要求「能捐的都捐一捐」，事後護理師竟夢到小妹妹向他「討器官」，最後發現接受她器官的病人們竟全數死亡，令人毛骨悚然。

醫藥記者梁惠雯在節目《新聞挖挖哇》中分享一個多年前的案例，一名4到5歲的小妹妹因故送到醫院，當時她外表沒有太大問題，不過因為腦部重創，最後被判定腦死。

該名小妹妹爸爸中風、媽媽過世，從小跟著舅舅與舅媽一起生活，事發後就就立刻要求將她的器官捐贈，而且要求「能捐的都捐一捐」，因此讓院方印象深刻，雖然懷疑有家暴情況，但當時沒有通報機制，院方也只能照做，開始處理器捐事宜。

事後一名兒科加護病房的護理師夢到該名小妹妹，她向護理師說「我要我的器官，你把我的器官都還給我」，讓護理師毛骨悚然，懷疑小妹妹可能是心裡不甘心。

梁惠雯說，進行完器捐手術後，院方都會持續追蹤受贈者的狀況，想不到接受該名小妹妹器官的病人，竟都沒有順利活下來，全數死亡。這個特殊的案例也讓她直呼，「處理器官移植絕對不能勉強，第一線人員都只會勸導，本人意願最重要，絕不會勉強進行」。

護理師 器官捐贈

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