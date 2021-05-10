快訊

綠委說美售台飛彈AGM-88免費升級？真相是…美國哪有那麼佛心！

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一天三餐其實很傷身！ 醫師推「空腹力」教你怎麼健康斷食

聯合新聞網 / 綜合報導
日本內科醫師青木厚認為，維持16小時空腹的習慣，能改善內臟疲勞問題。圖片來源／ingimage
日本內科醫師青木厚認為，維持16小時空腹的習慣，能改善內臟疲勞問題。圖片來源／ingimage

現代人注重健康，對於飲食也特別講究。但有日本醫師最近指出，除了「吃什麼」之外，選擇「不吃」讓腸胃休息，甚至改掉現代社會一日三餐，養成「斷食」讓內臟休息的習慣，才能維持身體健康。

根據美國媒體「Wonmen’s Health日文版」報導，日本內科醫師青木厚認為，現代人維持著「一天三餐」的習慣，但其實這個習慣在古時候是沒有的，例如在江戶時代，除了武士和工人以外，多半都是一天吃兩餐而已。而一天進食三次之下，常會使人不自覺的吃太多，卻沒有察覺到，造成身體負擔。

青木厚分析，一天三餐的習慣，很可能會造成腸胃與內臟的疲勞。畢竟食物吃下肚後，平均會花到2至3小時消化，脂肪多一點的食物則會來到4到5小時，小腸也會花5到8小時分解吸收營養，剩餘水分則會到大腸花15到20小時吸收。因此如果一天進食三次，等於這些器官會不斷處在消化工作的狀態，一刻也不得休息。

當腸胃產生疲勞時，對於營養吸收的效率就會大打折扣，讓身體出現病變。且因為消化能力衰退，使得食物殘留在腸胃之中，久而久之腐敗，還會產生有害物質，並循著血液擴散到全身。而腸內環境惡化，壞菌增加，更會降低免疫力，變得更容易感冒、過敏、老化

青木指出，為了防止這些吃太多造成的病變，那就必須培養「空腹力」，讓身體有喘息時間。經過10小時沒有進食的話，身體會因為儲存在肝臟的糖份用完，開始分解脂肪。過了16小時，體內則會開始「自體吞噬」行為。這能讓細胞產生新陳代謝，排出體內的廢物，活化細胞與組織的器官。也就是說，只要斷食16個小時，就能改善體內健康。

青木說明，一般人或許沒辦法忍受這麼長的時間不吃東西，所以可以配合睡眠時間一起進行，比方說睡前與醒來後各4小時不要吃東西，再配合睡覺的8小時，就能湊到斷食16小時。青木認為，即使沒辦法每天做到，也盡量在假日時試試，只要一個禮拜進行一次的16小時斷食，身體一定能帶來有感的改變。

日本 器官 老化

延伸閱讀

一週四次鹽酥雞，讓人年紀輕輕就死於大腸癌？

3款「健康飲料」其實危機四伏！減重達人：小心越喝越胖

昨晚又難眠一早起不來？醫學博士提解方「好睡又神清氣爽」

飯店內誰最容易被傳染？醫師揭最髒物品排行榜

相關新聞

少子女化有解？ 衛福部承諾編寫爸爸手冊、解決延托困境

衛生福利部今至立法院社會福利及衛生環境委員會進行專案報告，民進黨籍立委洪申翰關注少子女化議題當中暴露出性別分工失衡、上班...

本周炎如盛夏 吳德榮：中南部高溫達38度 注意防曬補水

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天福建一帶的對流胞，向東移出時已進入其「衰減期...

睡多久剛剛好？研究揭示睡眠時間甜蜜點

許多人都體驗過睡眠時間不夠，一整天大腦昏昏沉沉影響工作成效，長期下來還會導致一連串的身體疾病，也包括心血管疾病風險，到底要睡多久時間才夠？科學家發現似乎存在一個睡眠時間的甜蜜點。

一天三餐其實很傷身！ 醫師推「空腹力」教你怎麼健康斷食

現代人注重健康，對於飲食也特別講究。但有日本醫師最近指出，除了「吃什麼」之外，選擇「不吃」讓腸胃休息，甚至改掉現代社會一日三餐，養成斷食「空腹」讓內臟休息的習慣，才能維持身體健康。

醫療院所違法推療程最高處25萬 北市34家罰178萬

各大電商平台5月紛紛祭出優惠方案，歡慶母親節搶攻市場，醫療院所也不遑多讓，在網站、通訊軟體或電視台促銷自家美容醫學療程，...

氣象局發布高溫資訊 中南部多處慎防熱傷害

天氣晴朗炎熱，今日中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率，東南部地區已有焚風發生。中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。