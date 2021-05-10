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治黴菌藥「富可納靜脈注射液」 不純物超標

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
用於治療黴菌感染的「富可納靜脈注射液」。圖／食藥署提供
用於治療黴菌感染的「富可納靜脈注射液」。圖／食藥署提供

治療黴菌感染的「富可納靜脈注射液」因持續安定性試驗不純物含量不合原核准規格，衛福部食藥署要求三批號（82PB341101、82NE341101、82PB341102），共1萬9000瓶，須在5月26日前完成回收。

台灣費森尤斯卡比股份有限公司生產的「富可納靜脈注射液」主成分為FLUCONAZOLE，為抗黴菌劑。由於廠商在做安定性試驗時，發現該藥品的不純物超標，而通報食藥署要求回收。

食藥署藥品組科長洪國登表示，該藥品是不純物總量超標，但因為不純物有非常多種，並未一一化驗，僅知未包含NDMA等已知的危害物質。

洪國登說，此靜脈注射液會添加在點滴中做為治療，主要是醫療院所在使用，健保年用量約一萬瓶左右，市佔率不高，此次回收應不至於造成缺藥問題。

食藥署已請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應；並要求廠商於5月26日前完成回收。業者若是未能在期限內完成回收，將可依藥事法開罰20萬元以上、500萬元以下罰鍰。

食藥署 黴菌 超標

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