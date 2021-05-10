週一起熱如盛夏 連10天高溫少雨

各地天氣炎熱，氣象專家預期，高溫少雨的天氣將持續10天，用電勢將破表。高雄內門氣象站9日測出38.3度的全台最高溫，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，預期高溫少雨的天氣可持續約10天。氣象專家吳德榮也指出，預計18日滯留鋒仍僵持在長江流域，下一波鋒面的南下，還要再等等。

各地天氣炎熱

各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局9日針對南投、台南、高雄、屏東近山區或河谷發布橙色燈號高溫特報。下午2時左右，高雄內門氣象站測出38.3度的高溫，是當天全台最高溫。另外，南投縣、台南市、屏東縣的氣象站也都測出超過37度的高溫。

中央氣象局表示，10日中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；南投縣、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；嘉義縣市則為黃色燈號。

連續熱10天

柯聿寧表示，下週高壓勢力將更為西伸，高壓的中心將來到台灣東側，預期高溫少雨的天氣可持續約10天，可能還會更久，是典型夏季的天氣型態，外出要注意防曬及高溫，另外底層大氣吹著偏南到西南風，弱風區轉移至北部，除了弱風擴散條件不佳，白天日照強烈，午後臭氧等衍生污染物濃度將會升高，外出還要多留意空氣品質指數。

中央大氣系兼任副教授吳德榮也指出，最新模式模擬顯示，10至15日滯留鋒北移至東海附近徘徊，台灣各地為多雲時晴、炎如盛夏的天氣，各地區最高溫都將升至34度以上，中南部最高溫更可達37、38度，要注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮表示，最新歐洲模式10天的模擬(18日20時)仍顯示，太平洋高壓勢力偏強，滯留鋒僵持在長江流域，下一波鋒面的南下，還要再等等。

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