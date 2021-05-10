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武陵農場守護生態 獲頒台灣農場經營協會金營獎

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
武陵農場武陵農場致力自然環境保護，獲頒台灣農場經營協會金營獎。圖／武陵農場提供
武陵農場武陵農場致力自然環境保護，獲頒台灣農場經營協會金營獎。圖／武陵農場提供

武陵農場致力自然環境保護，推友善全安農業，去年獲得行政院「國家永續發展獎」、行政院工程會國家建築公共工程類「金質獎」、農委會「產銷履歷達人」等大獎，通過環保署「銀級環保旅館標章」認證肯定，本月又獲頒台灣農場經營協會「金營獎」，在全國農場中脫穎而出。

武陵農場長方正表示，農場對生態環境得重視與守護，絕非一朝一夕，50年代農場成立之初，由榮民前輩們成立「護魚巡守隊」，夜間執行巡守護魚，用實際行動默默守護國寶魚「櫻花鉤吻鮭」，從過去學者生態調查得知，30年代櫻花鉤吻鮭曾經活耀於大甲溪上游所有流域，後因各種因素於80年代全國僅存武陵農場七家灣溪與雪山溪一帶，是牠們最後的歸宿與保活惟一的基地，農場於50年代為保護特定魚類資源而成立「護魚隊」，推測極可能是全國最早成立具有物種生態保育概念「護魚隊」之肇始，更扮演對國寶鮭物種保存具劃時代的重要貢獻。

農場近年積極朝自然保育、生態旅遊、農業休閒與友善環境安全無毒之農業等面向多元目標轉型與發展，94年起推動大規模造林，當年種植台灣胡桃等樹種超過1萬株，後來每年約種植3000株，迄今種植面積超過100公頃，對防止土壤流失，增加水土涵養、孕育生物多樣性與生態資源保育成果卓著。

武陵農場副場長胡發韜表示，農場重視對環境友善、安全無毒的自然農業，以通過產銷履歷認證的高山杭菊為例，國人多半擔心杭菊有無農藥殘留問題，農場自我期許勇於向「零檢出」挑戰，至今每年檢測300多項農藥，已連續6年「零檢出」，更以此研發推出「杭菊紅茶立體茶包」、「杭菊牛軋糖」、「杭菊果凍」及「杭菊手工冰淇淋」等熱銷明星商品，常一上架就銷售一空。

武陵農場獲頒台灣農場經營協會金營獎，右為武陵農場長方正。圖／武陵農場提供
武陵農場獲頒台灣農場經營協會金營獎，右為武陵農場長方正。圖／武陵農場提供
武陵農場武陵農場致力自然環境保護，獲頒台灣農場經營協會金營獎。圖／武陵農場提供
武陵農場武陵農場致力自然環境保護，獲頒台灣農場經營協會金營獎。圖／武陵農場提供

武陵農場 櫻花鉤吻鮭 行政院

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