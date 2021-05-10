本周炎如盛夏 吳德榮：中南部高溫達38度 注意防曬補水

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天福建一帶的對流胞，向東移出時已進入其「衰減期」，今晨其移至台灣上空，僅剩殘存、且逐漸消散中的中高層狀雲，雷達監測的弱回波則顯示，雲層中大多為稀疏的小冰晶，故各地無降雨。

今晨截至5時本島各地區最低氣溫：北部(基隆七堵區)21.3度，中部(南投中寮鄉)22.9度，南部(屏東車城鄉)22.1度，東部(花蓮壽豐鄉)20.6度。

昨天(9日)全台最高溫再升至38.3度(高雄內門區)，南部已連六日達「高溫警示標準」(≧36度)；南投也有高溫(南投市37.6度)。

吳德榮表示，根據最新(9日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天各地多雲時晴，天氣暖熱，各地區最高氣溫皆在33度以上，中南部最高氣溫更可達37、38度，要注意防曬、防中暑；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分平地有受影響的機率。各地區氣溫：北部21至33度，中部23至37度，南部22至37度，東部21至34度。

中央氣象局發出高溫特報，天氣晴朗炎熱，今天(10日)中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；南投縣、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。嘉義縣市近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

他說，最新模式模擬顯示，明天至下周日 (11至16日)「滯留鋒」在東海、華中附近徘徊；台灣因「太平洋高壓」籠罩，各地為晴午後多雲、「炎如盛夏」，中午前後紫外線強、注意防曬；各地區最高氣溫皆在34度以上，中南部最高氣溫更可達37、38度，要多補充水分、防中暑；午後山區偶有局部少量降雨的機率。

吳德榮說，最新各國模式下周二、三(18、19日)的模擬，逐漸顯示「南轅北轍」的結果；美國(GFS)及加拿大(CMC)皆模擬在菲律賓東方有「熱帶擾動」發展，但位置並不一致，歐洲模式模擬的跡象則不明顯；而且各國模式、新舊模擬間調整幅度皆很大，顯示第9、10天的模擬，「不確定性」已很大。

他表示，由於科學的極限，無論任何模式，10天之後(下旬)的模擬，已不宜做為預報的依據，勉強妄加臆測，只是降低預報的可信度；若因此而「杞人憂天」，更是大可不必。