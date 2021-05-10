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台灣最廣泛的藝文消費大數據 藝FUN券數據開放申請

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
藝FUN券已轉型為「藝FUN NEXT」藝文專屬服務平台。圖片取自「藝FUN NEXT」平台
藝FUN券已轉型為「藝FUN NEXT」藝文專屬服務平台。圖片取自「藝FUN NEXT」平台

台灣去年颳起四大振興券風潮，後續使用也引人關注。數位藝FUN券吸引近300萬名會員使用，其使用數據將成台灣史上最全面廣泛的藝文消費數據。文化部近日正式公告，開放民眾、團體申請藝 FUN 券實施資料，作為文化政策推動、藝文產業發展、學術界研究及非營利團體統計運用。

文化部去年7月底加碼發行數位藝FUN券210萬份，9月基於文化平權擴大藝文參與，針對18歲以下、65歲以上及身心障礙者發行約65萬份紙本券，截至110年2月底止，累計有約275萬名以上消費者使用數據。

為利於文化政策推動、藝文產業發展、學術界研究及非營利團體研究利用，已公告訂定「文化部辦理藝文振興票券實施資料利用作業要點」，只要是本國國民、本國國民設立之法人、團體或外國人(以其本國法令未限制本國國民申請提供其政府資訊者為限)，填具申請表、附相關證明資料，即可向文化部提出申請資料分析利用。

同時，文化部依「個人資料保獲法」相關規定，完成「藝FUN券」資料去識別化作業，刪除個人資料維護民眾權益，使用者無從直接或間接識別特定個人及店家。可供外界申請運用資料包括消費者及店家資訊，消費者資訊如年齡、性別、居住地區等，店家資訊如藝文產業類型、所在縣市及區域等。

文化部

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