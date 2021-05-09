太魯閣號罹難者家屬籲加速調查及改革 交通部2周內回應

為讓太魯閣號撞車事故罹難者家屬了解台鐵事故檢討調查、安全改善與後續補（賠）償作業辦理情形，台鐵局昨天、今天分別於花蓮、台東及台北召開三場家屬懇談會，由交通部長王國材及兩位次長主持，家屬提出加速調查事故原因及責任、緊急應變及安全改革作為等，交通部將於兩周內提出會議記錄及回應。

懇談會首先由與會人員全體起立默哀，隨後由台鐵局針對事故原因及調查現況、安全改革辦理情形、補（賠）償方案等三方面進行簡報。台鐵局長杜微說，未來將全力配合各單位調查作業並尊重調查結果，同時加強工程面、管理面及其他加強安全防護作為，進行徹底的改善，以確保行車安全。

補（賠）償方案辦理進度部分，台鐵局表示，慰問金每位新台幣10萬元已全部發放，補償金250萬元截至今日已發給35位。目前台鐵局及廠商責任仍由司法單位調查中，考量後續求償訴訟程序冗長，為減輕對家屬正常生活的影響，台鐵局說，已參照高雄氣爆案例，規畫採代位求償處理方式，如家屬願意，台鐵局將先行墊支賠償總金額，並與家屬簽訂債權讓與同意書後，由台鐵局承擔後續訴訟程序，如家屬不願意，台鐵局將尊重家屬意願，由家屬自行提起訴訟。

台鐵局說，若後續代位求償所實際獲得金額大於台鐵局所支付金額，超出金額部分，台鐵局將再給付給家屬，但若求償實際獲得金額少於台鐵局所給付金額，則家屬亦無須返還所取得金額；有關補（賠）償內容包含醫療費用、增加生活上需要費用、殯葬費、法定扶養費、財物損失、精神慰撫金及其他。

懇談會中，家屬對於代位求償及其他議題所提意見包括事故原因及責任調查加速處理、緊急應變及安全改革作為、相關資訊的主動告知，債權讓與及和解書內容、後續懇談會規劃安排、研議事故地點設立紀念碑、協助尋找遺失物、是否應考量辦理旅客意外險等等。王國材、杜微及各單位與會人員應允進一步研議家屬所有意見並列管，將於2周內提出會議紀錄及回應。