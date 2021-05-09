獨／華航效益！感冒就診大減10萬人次 消化系癌住院仍居冠

自從4月20日兩位華航貨機機師確診新冠肺炎至今已造成31人染疫，包括7個家庭群聚感染，民眾擔憂發生社區傳播，就醫行為也受到影響。根據健保署統計，比較4月20日前後各14天，類流感及上呼吸道感染門診大減10.3萬人次，其中近10萬人次集中於診所，基層醫大嘆去年三月惡夢重演。住院部分，消化器官惡性腫瘤的住院人次減少最多但仍居冠，專科醫師認為是因去年下半年有成功挽救癌篩，健檢也未像去年三到五月發生雪崩式取消。

基層醫療協會理事長、兒科醫師林應然表示，基層就是負責處理比較輕微的疾病，但每當疫情升溫，大家不敢看病，特別是呼吸道感染的科別，例如小兒科、耳鼻喉科感受最深。林應然說，現在就跟去年三、四月一樣，有輕微類流感或上呼吸道症狀，很多人會吃舊藥、買成藥，或是打電話到熟識的門診諮詢，就是不願意踏入診間。

健保「類流感及上呼吸道感染門診就醫人次」資料顯示，華航事件爆發前，4月6日至19日全國有62.2萬人次，4月20日到5月3日就只剩下51.9萬人次，減少的10.3萬人次有近10萬人次來自基層診所。醫院層級越高，受到的影響越小，地區醫院減少2000人次、區域醫院減少1000人次，醫學中心僅減少500人次。健保署醫管組表示，下降因素可能包括五一連假，但仍可看出趨勢，即這前後兩周相比，不論門診及住院，就醫人次都有明顯下降。

華航事件後兩周內仍有6754人次因消化器官惡性腫瘤住院，佔住院診斷之首，但仍比事件前兩周減少795人次。大腸癌權威、台大醫院內科部臨床教授邱瀚模表示，去年夏天曾發現大腸癌篩檢人數大幅下降，後來與國健署聯手積極宣導，下半年完全拉回來，而且可能因為這一年國人健康意識提升，這一年來糞便潛血後接受大腸鏡的比例，甚至還比往年高。

邱瀚模觀察，華航事件前後，北市醫學中心病人就醫行為並無明顯差別，可能是麻木、習慣，也可能是因為對於疾病了解增加、有疫苗，恐懼沒有去年深。不過，預約健檢的人有變少，但預約成功後臨時取消的不多，不像去年三到五月出現「雪崩式取消」。當時台大醫院一天四十個健檢可能取消到剩下十五個，其他醫院更慘，可能只剩一天兩、三個。