一張圖看天氣！ 副熱帶高壓發威「熱力四射」 西半部飆破36度

中央氣象局預報未來一周天氣，副熱帶高壓發威、炎熱如夏，各地多為晴時多雲、白天偏熱的天氣，提醒民眾要注意防曬、預防中暑，另外東半部地區及馬祖偶有局部雨，西半部山區則要注意午後局部短暫雷雨。

氣象局說，未來一周太平洋高壓增強，各地大多為晴至多雲、熱力四射，高溫普遍在30度以上，西半部可達33至35度，局部近山區平地易有36度以上高溫發生的機率；降雨不多，東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

5月10日至16日各地天氣，北部晴時多雲、氣溫24至34度，中部晴時多雲、24至35度，南部晴時多雲、25至35度，東部多雲偶有短暫陣雨、24至30度。離島地區，澎湖晴時多雲、25至30度，金門晴時多雲、24至30度，馬祖明天多雲短暫陣雨、21至25度，5月11日至16日轉為多雲時晴、21至28度。

氣象局提醒，下周一前金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊，駕駛請收聽廣播，留意CMS即時資訊，注意行車安全。