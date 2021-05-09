好熱！ 高雄內門38.3度 榮登今日全台最高溫

各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局今天針對南投、台南、高雄、屏東近山區或河谷發布橙色燈號高溫特報。下午2點左右，高雄內門氣象站甚至測得38.3度的高溫，是今天全台最高溫。另有美濃、杉林、茂林、甲仙、六龜等地均突破36度，高雄氣象站提醒民眾要注意防曬且減少戶外活動。

中午過後，高雄氣象站發布指出，中午12點，高雄市內門區內門氣象站（C0V36）觀測氣溫達37.6度，下午2點甚至達到38.3度。此外，茂林氣象站36.7度、杉林月眉氣象站36.5度，甲仙氣象站36.4度、美濃氣象站36.3度、六龜氣象站36.1度。