北市揭公車駕駛5大離譜行徑！ 「過站不停」奪民怨冠軍

大台北地區公車每日載客數逾百萬人，成為民眾重要大眾運輸工具之一，卻也時常發生公車駕駛與民眾糾紛情況，經統計，去年最讓民眾不滿的前5大離譜行徑，分別為過站不停、未依規定收費、闖紅燈、未依規定站位靠站及脫班。北市公運處表示，公車駕駛若無故過站不停，每滿3次將罰業者9000元。

北市聯營公車近3600輛、公車路線數約280多條，由14家公車業者提供大台北市區運輸服務，其路線類別包含一般路線、幹道公車、山區公車、休閒公車、市民小巴、捷運接駁公車等。

根據公運處資料統計，去年北市府接獲民眾投訴公車過站不停有1276件，其中， 三重客運、大都會及光華巴士的投訴件數高達百件；大都會、新店客運及光華客運遭投訴未依規定收費，其投訴案多達713件。

第三名離譜行為為公車駕駛闖紅燈，去年共接獲709件投訴、第四名為依照規定站位靠站590件、第五名嚴重脫班433件，其中，被點名脫班最嚴重的業者分別為東南、光華、指南客運。

針對上述5大離譜行徑、接獲3721件民眾投訴，公運處表示，公車駕駛若有過站不停情況恐因站牌前有小客車違停，駕駛無法靠站而直接駛離，但也有可能是駕駛沒注意，加上乘客沒招手，導致駕駛過站未停。

經檢視監視錄影器影像，若證實為駕駛疏失，將會納入評鑑扣分；若駕駛無故拒載，每滿3次市府就會隊業者處9000元罰鍰；公車未依規定收費，可能是公車驗票機故障導致刷卡出現異常。

公車駕駛若有闖紅燈行為則會視為危險駕駛，除了將對業者評鑑扣分及處分外，也會要求駕駛進行行車安全教育講習；針對脫班問題，公運處表示，業者可申請更改營運計畫來減班，去年底至今已減少100多條路線。

對於民眾抱怨的5大行為，身兼大都會客運、首都及三重客運總經理李建文表示，公車駕駛可能因沒注意、乘客沒揮手、站牌被其他公車占用才過站不停，均屬個人違規行為。

李建文說，都有要求駕駛在站牌前減速並靠站，若被點名且遭投訴服務有缺失的駕駛，都會記大過處分，後續也會進行輔導改善，但畢竟公車駕駛工作很辛苦，非必要盡量不對駕駛扣款。