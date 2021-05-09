媽媽非超人 王婉諭、李麗芬談媽媽經

「每個媽媽的樣態、個性都不同，沒有說非得怎麼做才是媽媽。」衛福部次長李麗芬、時代力量立委王婉瑜母親節大談媽媽經，李麗芬說，「要了解自己，不用每件事都做到百分之百」，王婉諭則說，「孩子會感受到妳的努力，不用想要跟其他媽媽一樣。」

學會喘一口氣

李麗芬、王婉諭在「媽媽的斜槓人生」座談會中談到照顧孩子的過程，都提到了適度放鬆的重要性。王婉諭說，「嗜好」是非常重要的紓壓管道，像自己是個很喜歡做菜、買菜的人，但後來因為照顧小朋友就很難騰出自己的時間，這時候有很多媽媽朋友互相支持，就能把時間留給自己，又或是「家裡附近最近開了一間24小時的生鮮超市，小孩睡著後還能去逛逛也很好。」

對於李麗芬而言，更看重朋友的重要性，她說，面對工作、家庭需要喘一口氣時，就會跟朋友吃飯，而且媽媽們不能沒有自己的朋友，而且最好不要只能講小孩的事，而她覺得最幸運的是和朋友出去吃飯時，老公都能當個神隊友、把小孩顧好，讓她放心出門。

對孩子要「如實」

至於平時是怎麼與孩子相處的，兩人都提到了孩子們「愛問」的特質，李麗芬提到自己因為疫情在家工作期間，孩子偶爾會來問媽媽，為什麼只按「反對」，王婉諭也說，自己在家有問題都會跟孩子討論，因此孩子對社會議題相對是清楚的，也能稍微理解媽媽在立法院是在做什麼、為什麼這樣決定，也能互相討論。

王婉諭提到，在彼此溝通討論下，孩子們更能理解媽媽的工作情況，家中也會討論週末的行事曆，早早養成孩子規劃時間的習慣，面對孩子的問題，只要「如實」就可以了，並強調「溝通順暢的管道，都是很好的」，大人也有說不知道、承認不足與軟弱的權利，因此自己不會用「你現在還不懂」、「這是大人的事」等說法回應孩子。

李麗芬也說，很多事情爸媽會說「小孩不懂」，但自己家中的做法是，老公會把所有知道的事情都告訴孩子，像是工程車、引擎是怎麼運作，而自己則大多與孩子談「性」相關的議題，也強調其實小孩子對什麼事都很好奇，父母都可以好好說明，孩子也是有聽有學的。

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