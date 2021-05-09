科技部幫育兒的女性學者聘專任助理 立委籲擴及男性

科技部送出母親節禮物，今年5月起修正補助專題計畫作業要點，女性學者自醫師診斷懷孕起至小孩三歲間，可向科技部申請補助，替自己的科技部計畫增聘至多一名研究助理或博士後研究員。朝野立委都說，此項利多應擴及男性，落實親職平權。

科技部統計，全國科技部計畫中僅有27.1％的女性主持人，工程領域占10.3％是最低，其次是自然領域16.3％、生命科學領域31.3％、人文領域42.9％。科技部次長林敏聰表示，學者當了媽媽後，在小孩一到三歲時尤其忙碌，很難兼顧研究和托嬰，想到要接送小孩就頭大。

科技部為此祭出新制，女性學者自醫師診斷懷孕起至小孩三歲間，可向科技部申請補助，替自己的科技部計畫增聘至多一名研究助理或博士後研究員；未執行科技部計畫者，可以每年一次隨到隨審方式提出專題研究計畫申請，擇優補助。

綜合規畫司司長林廣宏說，科技部統計往年數字，一年至多500名執行科研計畫的女性學者生育，因此每年編列2億元預算來支持此計畫。

林敏聰說，科技部要求學者申請計畫時附上近五年績效，若生育可延長兩年，也就是附上近七年研究績效，是較被動的方式。如今進一步採積極補助，讓女性學者育兒期間也能兼顧研究。

立委李德維呼籲此計畫應擴及有育兒需求的男性，否則形同給女性貼標籤，讓大家認為生育是女性的事。立委范雲也說，建議科技部在此政策執行一年後重新評估，思考納入男性的可能，落實親職平權。科技部官員說，暫未納入男性是因申請資格不易認定。

范雲是台灣大學社會系副教授，她說，不少人文社會學者的計畫無法聘一名專任助理，這項新制是一大利多，是科技部很大的善意、很好的開始。

女科技人學會理事長、陽明交通大學藥學系主任林滿玉說，她也曾懷孕，懷孕期間兼顧研究的壓力較大，科技部的方向是對的。這筆人事款項應採外加，而非含括在原本的計畫費，才有幫助。

台北科技大學研發長、女科技人學會常務理事蘇昭瑾也說，一項科研計畫包括行政、管理、研發等任務，她們這段期間沒有時間，科技部協助聘人來幫忙，是很大的幫助，也能鼓勵更多女性投入科研。

蘇昭瑾說，國內學生時期就讀STEM領域的女生多，最後投入職場者變少了，呼籲科技部、教育部在學生定向生涯的國中階段加強宣導，提升女性投入STEM工作的意願。

對此，林敏聰指出，科技部近期成立各領域的女性工作小組，藉由各領域社群組織的建立，增進女性科研人員之間的良性互動，彼此傳承、交流及分享相關經驗，並扎根中小學教育。希望我國科研人才不分性別，都能充分發揮其專長，提升整體科技發展動能。

台大副校長、土木系教授周家蓓分享，她在校內組成STEM女性教師社群，定期聚會分享如何撰寫科研計畫、如何兼顧研究與家庭。她們也規畫到國中演講，讓國中女生了解女性學者的工作日常，吸引學子進入這一行。