李家同自認年輕和利路修差不多 「感慨自己生不逢時」

清華大學榮譽教授李家同7日在個人臉書發表「天下年輕人一般懶」一文，內文提到在中國大陸發展的俄羅斯籍網紅利路修，想要靠比爛出局，意外受到年輕人歡迎。一個國家如果越來越富有，年輕人就會越來越胡鬧，絕對沒有發憤圖強的想法。話鋒一轉，他自認年輕長得和利路修差不多，並分享他高中畢業照片，「也可以做模特兒了」。

李家同的文章指出，常常有人寫文章大捧中國的年輕人，也大貶台灣的年輕人。文章中都說，中國的年輕人如何有志氣，如何用功等等，台灣的年輕人只想鬼混。「我卻一直懷疑中國的年輕人有如此的勤奮」。因為他有很多學生都喜歡聽歌，所喜歡的歌手多數是中國的，歌的內容都不是勵志的。

他說，在過去，共產黨會禁止這一類歌曲，因為全部都是靡靡之音。可是這些歌曲如此之紅，可見得中國的年輕人大概也沒有成天在念量子力學、演算法、類比電路等等。

李家同說，他一直好奇學生所提到一個名字，叫利路修，好像紅得不得了，一看照片顯然是個外國人，一副懶散的樣子，他搞不懂為什麼這麼紅。沒有想到在BBC的頭條新聞得知利路修的故事。

利路修參加一個比賽，但是比賽過程中必須與世隔絕，他實在受不了，就故意表現的很爛。但是一副叛逆的表情，卻引起中國年輕人的喜好，「他們自稱是笋粉，笋和損同音，意思是說你越普通，我越喜歡你」。李家同說，所以利路修想靠比爛出局，完全做不到，因為中國的年輕人團結一致將他捧上天。

「毛澤東如果地下有知，一定氣瘋了，他一定沒有想到中國的年輕人變成這個樣子」。李家同說，其實一個國家如果越來越富有，年輕人就會越來越胡鬧，絕對沒有發憤圖強的想法。