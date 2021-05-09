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北市公布捷運癡漢、偷拍案最多處 台北車站竟非第1名
台北捷運每日旅運量高達220萬人次，成為民眾最主要大眾運輸工具，據統計，今年1至4月捷運列車上性騷擾及妨害秘密案件，事件最多的前3名捷運站分別為忠孝復興站、台北車站、忠孝新生站。捷警表示，利用大數據分析資料規畫重點巡邏勤務等，有效防治捷運性騷擾及妨害秘密案件。
北市警察局捷運警察隊指出，利用大數據分析近5年偷拍或性騷擾案件，顯示事件最多的站體依序為忠孝復興站、臺北車站、忠孝新生站，均為旅運量較高捷運站，性騷染案以車廂、電扶梯發生率最高，妨害秘密案則以電扶梯、站體進出口最多；依時段分析，性騷擾案以早上6至10時最多、妨礙秘密案以晚間6至10時最多。
捷警表示，依照大數據分析資料，規畫16個重點站體守望及車廂巡邏勤務、加強累犯建檔辨識、建立捷運站務人員緊急影像調閱窗口等，有效即時保全證據順利偵破。
像是今年3月大直站發生女學生遭襲胸案，站務人員提供影像及辨識犯罪通報，讓警方得以將犯嫌攔查到案；另捷運警察隊也與北捷、婦幼警察隊等單位合作，共同辦理反偷拍拒絕性騷擾宣導，提醒民眾防範，保護自身安全。
捷警提醒，民眾在尖峰時刻或上下車廂宇電扶梯時，應隨時保持警覺並適度以隨身物品與他人隔絕，既可自保也能免於爭議，倘若感覺遭到侵犯，最好即刻出聲制止，並尋求周遭旅客協助，或是直接按壓車廂門邊緊急按鈕通報站務人員，捷警將即刻到場協助，確保旅客人身安全。
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