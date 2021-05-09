澄清湖滿水位回來了 陳其邁：抗旱高雄隊步步為營

如何挺過缺水危機，降低對百姓生活、生計衝擊，考驗縣市長治理能力。高雄市長陳其邁3月底主持第一次旱災應變會議，就有「抗旱高雄隊」構想，預想最壞情況，超前部屬做準備，陳其邁要求相關局處盤點具備鑿井技術與設備廠商，在最短時間內簽訂開口契約，優先為高雄開發水資源，除水利署開鑿30口抗旱水井，高雄市政府自行開鑿32口水井，是全台唯一投入自身能量開鑿水井的地方政府，新開發水資源挹注到澄清湖，昨天澄清湖蓄水已達96%近滿水位，陳其邁說「維持橙燈到6月中旬應沒問題，但還是不能鬆懈」。

「打開家中水龍頭有水用，看似日常，卻是民眾最在乎的事！」陳其邁說，如何不讓水情惡化為限水的紅燈，市府團隊與時間賽跑開發新水源，也讓市民理解市府節水措施願意共同力行，是重要的共識與目標。

去年罕見沒有颱風帶來雨量，為水情埋下隱憂，陳其邁去年10月要求水利局到市政會議報告水情及相關應變作為。今年4月，台中進入水情紅燈，高雄由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈，依照水利署規畫，高雄地區開鑿30口井，陳其邁認為水井數量需要增加，否則不足以抗旱，高雄決定自力開鑿32口井。

水利署、市府水利局抗旱水井現已分別完成10口，預計5月下旬全數完成。陳其邁說，國內有鑽探技術廠商不多，考量水情緊急，要求團隊在最短時間內簽妥開口契約，甚至跟主計處長說「這件事很重要，你就算假日加班進辦公室，也要把公文程序跑完，不能延遲進度。」

陳其邁強調，抗旱水井只能用於救急，未來旱情過後就要封井，保存、珍惜每一分水資源。

市府跨局處旱災應變會議3月底啟動，幾乎每周開會，4月中旬宣布洗車業、游泳池停止供水，每天可省6200噸自來水。市府統計，4月迄今，工業大戶用水節水率達到21%，全市平均節水率約10%，節省約2座澄清湖水量，水利署長賴建信日前出席高雄旱災應變會議，預期「高雄有機會成為全台最早反轉旱情的城市」。