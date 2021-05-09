迎酷熱天氣中南部防36度以上高溫 吳德榮：未來10天等不到鋒面南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天全台最高溫38.0度，出現在台南玉井區，南部已連5天達高溫警示標準。

今晨觀測資料顯示，滯留鋒在北部海面附近向西延伸至華南，鋒面附近的對流系統短暫平靜，台灣東部海面有降水回波，各地無降雨。

今天滯留鋒仍在北部海面徘徊，各地多雲時晴，有局部短暫陣雨發生的機率，大部分在午後，中部以北山區及少部分平地有受到影響的機率；各地白天暖熱，中南部仍應防36度以上高溫。北部20至32度，中部22至36度，南部22至37度，東部20至35度。

明天至周六滯留鋒北移至東海附近徘徊，台灣各地為多雲時晴、炎如盛夏天氣，各地區最高溫皆將升至34度以上，中南部最高溫更可達37、38度，要注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部短暫陣雨的機率。

他說，最新歐洲模式10天的模擬仍顯示，太平洋高壓勢力偏強，滯留鋒僵持在長江流域；看來下一波鋒面的南下，還要再等等。何時才有鋒面南下？超過10天的模擬，誤差太大，已不宜做為判斷的依據。