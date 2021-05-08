染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班

華航機師、諾富特飯店群聚風暴未歇，中央流行指揮疫情中心日前針對華航祭出「清零計畫」，機組員居家檢疫時間從三天延長到五天，並增加為五次採檢，連帶讓航班運用吃緊，約有200機師無法執飛。華航內部表示，預計12日起大規模調整航班。據悉，荷蘭和法蘭克福航班全被拉掉。

根據指揮中心清零計畫，入境旅遊疫情第三級地區（長程航班），檢疫改為五天居家檢疫加九天加強版自主健康管理；第五、14天採檢咽喉/鼻咽拭子，第七、九及12天採檢深喉唾液。總計採檢五次。

當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區（短程航班），檢疫為14天一般自主健康管理；並於第七天採檢深喉唾液，第14天採檢咽喉/鼻咽拭子。總計採檢兩次。

華航先前就說，目前仍在積極調配航班中，短時間內台灣進出口運能縮減，難免影響貨物運送時間，華航將適度調整客運及貨運航班因應。

華航內部人員透露，預計5月12日起進行大規模航班調整，部分航線如法蘭克福、荷蘭恐怕暫時停航，但班表都還在調整中。

不具名華航機師說，華航有逾1200名機師，受到染疫事件大規模匡列影響，加上清零計畫，約有200名機師無法執勤，對於航班調度的影響很大。自己今天也收到班表調整，法蘭克福的航班就被拉掉。

另有機師說，自己也收到班表被調整訊息，雖然無奈但願意配合，畢竟現在是共體時艱的時刻，只希望染疫風波趕快平息，找出感染源，恢復以往作息。