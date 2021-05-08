高雄承接台灣燈會信物 明年打造百公頃雙主場燈會

高雄市相隔20年再次主辦台灣燈會，新竹市長林智堅今將象徵台灣燈會主辦權的燈籠移交高雄市長陳其邁，市府團隊號召500人參加接燈儀式，合力撐起布旗迎接國家盛典。交通部長王國材細數高雄20年轉變，開心說「回家的感覺真好」，盼燈會讓高雄再次產生城市光榮感。

交通部元月宣布，高雄市府承辦2022年台灣燈會。市府今下午在衛武營辦接燈儀式，新竹市長林智堅以今年主辦身分移交燈籠信物。高市府觀光局表示，過去燈會一向在台北市舉辦，2002年首站到高雄，暌違20年再度返回高雄，盼創造1200萬參觀人次、200億經濟效益，住宿率達95％。

觀光局指出，高雄縣市合併後未辦過燈會，明年規畫雙場域燈會，亞灣5G AIoT（人工智慧物聯網）創新園區、衛武營國家藝術中心兩處國家級場館，橫跨城市綠帶與港灣景色，展場面積100公頃，時間長達一個月。

市長陳其邁表示，20年前衛武營是兵營、亞灣全是圍牆，明年高雄燈會面積最大、最智慧、最永續，雙主場面積100公頃，其次布建5G高頻寬智慧場域，讓兩地展演沒有距離，另透過鐵路地下化、捷運、輕軌、共享工具等營造綠色永續特色，不讓交通成為燈會瓶頸與障礙。

2021年新竹市主辦的台灣燈會因疫情停辦，市長林智堅不忘行銷「光臨藝術節」，邀請南台灣民眾北上，欣賞八國藝術家作品。