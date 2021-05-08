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台灣20名年輕女性有1人抽菸 增20種罹癌風險

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
女性吸菸壞處多，除了會導致心血管疾病及癌症，還包括生殖損傷、生育能力降低和受孕困難，影響女性健康甚鉅。圖／本報資料照片
女性吸菸壞處多，除了會導致心血管疾病及癌症，還包括生殖損傷、生育能力降低和受孕困難，影響女性健康甚鉅。圖／本報資料照片

愛美的女性別吸菸！研究顯示，吸菸會導致牙齒變黃、口臭、皮膚產生皺紋，以及粗糙乾燥，甚至難以受孕，嚴重者還會增加近20種罹癌風險。國健署呼籲，吸菸傷身、傷荷包，以每天吸一包菸100元計算，戒菸一年約可省下3.6萬元。

國健署在民國107年針對國人吸菸行為調查，發現成年女性吸菸率，自18歲以後隨年齡增長逐漸上升，26到30歲達到最高5%，等於約每20名女性有1人吸菸。

女性吸菸壞處多，除了會導致心血管疾病及癌症，還包括生殖損傷、生育能力降低和受孕困難，影響女性健康甚鉅。

世界衛生組織指出，女性吸菸除對肺部影響，增加乳癌、卵巢癌，以及子宮頸癌等，約20種罹癌風險。此外，也對外表產生傷害，包括牙齒變黃、口臭、皮膚產生皺紋與粗糙乾燥，還可能導致骨密度下降及骨折，加快更年期發生。

為鼓勵女性戒菸，國健署長吳昭軍說，有設定戒菸日的戒菸者，比未設定者戒菸成功率約增加兩成，母親節將至，為了自己健康亮麗的人生，呼籲女性可以選在母親節這個有意義的日子開始戒菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

戒菸 國健署

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