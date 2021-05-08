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秀傳啟用策略技能中心 培訓健康產業領導人才

中央社 / 彰化縣8日電

秀傳紀念醫院iHBSC策略技能中心今天揭牌啟用，結合視訊、網路等設備打造主動學習教室，搭配智能化系統、大數據資料庫及聘請策略管理專業講師，培訓健康產業中高階領導人才。

打造醫界第一間主動學習教室，秀傳紀念醫院創新成立「iHBSC策略技能中心」，運用智能化軟硬體培訓醫療從業人員，副總統賴清德、彰化縣長王惠美、秀傳醫療體系總裁黃明和及多家醫院院長今天出席揭牌儀式，台大、高醫等醫學中心也派團隊參與體驗課程。

副總統賴清德說，感謝秀傳醫院長期守護彰化，也在台南、高雄等地守護民眾健康，彰化秀傳醫院從30多年前30床的外科醫院開始，現在已有8家醫院、3000多床，疫情期間，秀傳醫療體系也站在第一線，所有醫療工作者不辭辛勞守住國家安全、讓社會穩定。

王惠美表示，秀傳2019年啟用南平大樓加入很多智慧及科技元素，現在又成立「iHBSC策略技能中心」，相信透過大數據能讓醫院透過這套系統做出最好管理，服務更多鄉親，謝謝總裁黃明和的遠見。

秀傳醫療體系副營運長陳進堂說，過去醫療人員養成較偏重專業臨床技能，隨著醫院評鑑、新興傳染病、各式品質認證、健保規範等要求，越來越多醫療人員學習醫院管理，策略管理便是其中一項。

陳進堂表示，早期醫院策略可說「高層說了算」，現在醫院策略則由一群人一起腦力激盪產生共識，因此，好策略形成過程往往耗費相當多時間，醫護人員臨床業務繁重，要全程參與實屬不易。

陳進堂說，秀傳引進主動學習教學模式，將現有會議室結合影音、電腦、觸控螢幕、視訊、網路等設備，打造主動學習教室，搭配秀傳體系、台灣健康產業平衡計分卡管理協會共同開發的醫療平衡計分卡智能化系統、大數據資料庫，創新成立「iHBSC策略技能中心」，並聘請各大醫院、學校策略管理專家擔任講師，培訓健康產業中高階領導人才，以提升策略管理品質。

黃明和說，這次成立智能化策略技能中心，是世界第一家設置的醫院，從空間規劃到系統開發，都由秀傳專案小組一手包辦，今天揭牌不僅是啟用，更是秀傳智能化策略管理系統正式公開，未來開放各大醫院「組團」體驗。

王惠美 賴清德 台大

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