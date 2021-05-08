北榮院長許惠恒 「AI快思 你慢想」新書發表會

台北榮民總醫院院長許惠恒新書「AI快思你慢想：許惠恒院長給決策者的6張處方箋」今天舉行新書發表茶會，由聯合報健康事業部透過貼身採訪，內容收錄許惠恒及15位專案主管實戰經驗。

許惠恆今天在新書發表會指出，手術室的精實管理跟目視化的儀錶版，能夠即時掌握手術什麼時候開始、什麼時候結束，將流程時間掌控，當一個開刀快結束的時候，啟動通知下一台刀做準備，讓病人與家屬掌握等待時間。

談到出書的動機，許惠恆說，這是個人的感恩茶會，紀錄在台中榮總服務的最後1年，所有同仁努力的結果，尤其是各方在出書過程中，一一討論的心血。