地牛又翻身！ 中午12時35分花蓮規模4.0地震 最大震度4級

嘉義聞人陳盈助，在海外經營博弈事業多年，而被冠上「博弈教父」之稱，他近年成立福添福基金會在地方投入公益，因此與藍綠政治人物都有互動，去年旗下因疫情回台的員工，要求將設在海外的線上博弈據點移回台灣，遭檢警盯上，陳盈助被控洗錢等罪，付出十多億元才換得緩起訴。

2021-05-08 14:29