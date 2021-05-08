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地牛又翻身！ 中午12時35分花蓮規模4.0地震 最大震度4級
地牛翻身！中央氣象局地震報告指出，中午12時35分發生規模4.0地震，震央在花蓮縣秀林鄉（花蓮縣政府西偏南方16.8公里），地震深度20公里。
各地震度級：花蓮縣地區最大震度4級、南投縣地區最大震度2級、台中市地區最大震度2級、宜蘭縣地區最大震度1級、台東縣地區最大震度1級。
台鐵表示，12時35分在花蓮縣政府西偏南方16.8公里(位於花蓮縣秀林鄉)發生芮氏規模4.0地震，光復站3級，壽豐=瑞穗間按3級地震規定辦理。
這起花蓮地震為今天第三起地震，上午5時24分屏東縣霧台鄉發生芮氏規模4.6地震，最大震度屏東縣3級；第二起地震同樣在屏東縣霧台鄉，上午9時4分發生芮氏規模4.3地震，最大震度屏東縣3級。
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