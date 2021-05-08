第一台病人僅65%準時劃刀 許惠恆「用AI」直搗流程塞點

「手術室上午8點開始為第一台病人開刀，但只有65.5%的病人能準時被醫師劃刀。」如今透過醫藥管理、AI大數據統計，能夠有效精簡時間。台北榮總院長許惠恆運用科技，將病人排門診、等開刀、塞急診的狀況，從現場察覺管理挑戰，利用AI直搗流程塞點、擊破難題。

為何手術時常延遲？事實上，一名麻醉醫師要負責兩到三位病人，在完成麻醉後，由護理師負責打電話聯絡醫師。此外，手術結束準備換下一位病人的過程，也經常發生傳送病人太慢而造成延誤，包含護理師聯絡安排傳送人力延遲，或使用病床傳送病人時，苦等不到電梯都是原因。

為精簡手術過程遭浪費的時間，許惠恆透過手術室精實專案小組，精簡11項工作流程發現，要做的是縮短等候麻醉、等候醫師、空手術室、轉換台等四項時間，以及確保醫師能在8點整準時於病人皮膚上劃下第一刀，共計五項指標。

像這類透過科技減少醫療資源浪費的實例，在許惠恒新書《AI快思你慢想：許惠恒院長給決策者的6張處方箋》都可翻閱，聯合報健康事業部透過貼身採訪，內容收錄許惠恒及15位專案主管實戰經驗。

許惠恆今天在新書發表會指出，手術室的精實管理跟目視化的儀錶版，能夠即時掌握手術什麼時候開始、什麼時候結束，將流程時間掌控，當一個開刀快結束的時候，啟動通知下一台刀做準備，讓病人與家屬掌握等待時間。

談到出書的動機，許惠恆說，這是個人的感恩茶會，紀錄在台中榮總服務的最後1年，所有同仁努力的結果，尤其是各方在出書過程中，一一討論的心血。

退輔會主委馮世寬今天也參加新書發表會，稱讚許惠恒非常謙虛，他就像怪手一樣，要做什麼事情，一定都向下挖掘得乾乾淨淨，把不好的東西去除，重新建構系統，利用AI管理觀念跟系統，把台中榮總變革的經驗，貫徹到其他榮院。

許惠恒是兼具糖尿病、內科醫學及醫務管理的跨領域專家，曾任三軍總醫院住院醫師、總醫師、主治醫師，後至台中榮民總醫院服務，歷任科部主任、副院長及院長，年今年1月任台北榮民總醫院院長。