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未來一周高溫熱飆34度 氣象局：明顯降雨恐等到3周後

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局說，受到太平洋高壓影響，未來一周甚至時天都是穩定天氣型態，中南部高溫甚至可以來到34度。本報資料照片。記者侯永全攝影／報系資料照
中央氣象局說，受到太平洋高壓影響，未來一周甚至時天都是穩定天氣型態，中南部高溫甚至可以來到34度。本報資料照片。記者侯永全攝影／報系資料照

未來一周天氣炎熱。中央氣象局說，受到太平洋高壓影響，未來一周甚至時天都是穩定天氣型態，中南部高溫甚至可以來到34度。比較明顯降雨甚至要等兩到三周，約莫5月下旬，才會有西南風帶來的滯留鋒面。

氣象預報員劉沛滕說，今明兩天鋒面在台灣北部海面，上面還是有對流雲系，北部有零星降雨機會，但很短暫。此外，北部、宜蘭山區受到對流影響，留意午後雷陣雨。

不過劉沛滕說，鋒面南方就是溫暖區域，再南就高壓帶，天氣炎熱，各地29度以上，甚至有30到34高溫可能。

劉沛滕說，下周一鋒面減弱加上北移，台灣在太平洋高壓裡面，整周就是天氣穩定、高溫炎熱狀況，只有山區有午後短暫陣雨跟東半部短暫降雨。

劉沛滕說，雲量少、太陽又照射情況下，容易出現高溫，尤其白天加熱情況明顯，下周一起北部高溫32到33度，中南部34到35度，東半部也有30度高溫，各地偏熱像夏天。低溫部分，因為不會有冷的狀況，各地夜間低溫23到25度，算是比較舒適。

劉沛滕說，未來一周若北邊鋒面水氣接近，可能會有一到兩天出現降雨，但還不確定時間，也不用太過期待。

劉沛滕說，從預報上來看，未來八到十天都是高壓影響，期待兩周甚至三周後，等太平洋高壓減弱退到東邊，讓南海水氣進來，印度洋、西南邊水氣接近台灣，約莫5月下旬才會有明顯降雨。

高溫

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