快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張圖看母親節天氣 今明午後大台北及西部山區短暫雷陣雨

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
母親節天氣預報。圖／氣象局提供
母親節天氣預報。圖／氣象局提供

中央氣象局說，今、明兩天鋒面位於台灣北部海面，金門馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後大台北地區及西半部山區有局部短暫雷陣雨，今天下午東北部地區及北部山區並有局部較大雨勢發生的機率。

今天下午東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區有較強陣風；今明兩天金門、馬祖及中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

明天鋒面位於北部海面，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲時晴的天氣，留意午後各地山區及大台北地區有局部短暫雷陣雨；台灣位於鋒面的暖區，各地高溫約29到34度，南部近山區或河谷有36度以上高溫發生的機率，戶外活動請多補充水分並注意防曬，清晨夜裡各地低溫約22至24度。

下周一至下周五太平洋高壓增強，各地大多為多雲到晴，高溫普遍在30度以上，西半部可達33、34度；降雨不多，東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。

15日至17日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨，午後北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨。

高溫 金門 馬祖

延伸閱讀

台南母親節感恩表揚 96歲王步若四代同堂出席受獎

慶祝母親節 茂林國家風景區三處遊客中心送千束康乃馨

母親節前夕里長贈送康乃馨 員警直呼好窩心

當媽後母親節首別離雙寶　安以軒眼眶紅「我要學會獨立」

相關新聞

期望鋒面南下 吳德榮：未來10天機會渺茫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨有減弱中的中尺度對流系統在福建出海、通過馬祖...

未來一周高溫熱飆34度 氣象局：明顯降雨恐等到3周後

未來一周天氣炎熱。中央氣象局說，受到太平洋高壓影響，未來一周甚至時天都是穩定天氣型態，中南部高溫甚至可以來到34度。比較...

麥當勞前員工曝冷知識！糖醋醬有分5種 包裝暗藏「神秘編號」

速食業者麥當勞有許多忠實粉絲，其中的「麥克雞塊」是熱門商品，有一派的人只要吃雞塊，就一定要配上「經典糖醋醬」，但是其實糖醋醬竟然藏有「神秘編號」，一名麥當勞前員工分享，「是依照醬料的酸甜度區分」，讓不少人驚呼，「難怪每次吃到的都有點不同」。

YouBike進入2.0時代 柯文哲：提供更便利的使用環境

台北市微笑單車（YouBike）2.0正式營運。台北市長柯文哲今（8）日在記者會中致詞時表示，擺脫YouBike1.0設...

博弈教父陳盈助是嘉義「大善人」？ 被控洗錢一次付十多億脫身

嘉義聞人陳盈助，在海外經營博弈事業多年，而被冠上「博弈教父」之稱，他近年成立福添福基金會在地方投入公益，因此與藍綠政治人物都有互動，去年旗下因疫情回台的員工，要求將設在海外的線上博弈據點移回台灣，遭檢警盯上，陳盈助被控洗錢等罪，付出十多億元才換得緩起訴。

秀傳啟用策略技能中心 培訓健康產業領導人才

秀傳紀念醫院iHBSC 策略技能中心今天揭牌啟用，結合視訊、網路等設備打造主動學習教室，搭配智能化系統、大數據資料庫及聘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。