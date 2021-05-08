一張圖看母親節天氣 今明午後大台北及西部山區短暫雷陣雨

中央氣象局說，今、明兩天鋒面位於台灣北部海面，金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後大台北地區及西半部山區有局部短暫雷陣雨，今天下午東北部地區及北部山區並有局部較大雨勢發生的機率。

今天下午東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區有較強陣風；今明兩天金門、馬祖及中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

明天鋒面位於北部海面，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲時晴的天氣，留意午後各地山區及大台北地區有局部短暫雷陣雨；台灣位於鋒面的暖區，各地高溫約29到34度，南部近山區或河谷有36度以上高溫發生的機率，戶外活動請多補充水分並注意防曬，清晨夜裡各地低溫約22至24度。

下周一至下周五太平洋高壓增強，各地大多為多雲到晴，高溫普遍在30度以上，西半部可達33、34度；降雨不多，東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。

15日至17日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨，午後北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨。