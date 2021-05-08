惡意棄單又一樁！女熟客訂160顆肉圓未取 店家忍痛全報銷

台南善化有一間經營30年的肉圓店，平常生意很好，前幾天接到了一通熟客電話，表示要訂160顆肉圓，約好時間取餐，結果女客人時間到了沒有出現，電話也聯絡不上，因為怕客人隨時會來拿，因此老闆娘也不敢先賣，結果160顆肉圓最後放到壞掉，只能忍痛全數報銷。

根據「TVBS新聞網」報導，有女熟客和老闆娘訂了160顆肉圓，約好下午4點的時間來拿，老闆娘為此早上5點就起來準備，一顆一顆都是老闆娘手工捏造，結果時間到了，該名女客人並未出現，打電話也不接，到了天黑快收攤還是不見人影，怕客人隨時來拿，因此也不敢先賣，最後肉圓壞掉只好丟掉，損失了2千多元。

據報導，該女客人其實是熟客，之前有買過100個肉圓，這次則是訂160顆，兩次都是用電話訂餐，老闆娘表示，開業30多年，第一次碰到大訂單沒取貨，真的很無奈，認為若對方臨時有事至少也該電話通知一聲，誇張舉動連顧客都替老闆娘抱不平。

老闆娘表示，基於做生意的人對客人的信任，因此沒有收訂金，也不可能每次都詢問打電話訂單的人會不會來拿，但是160顆肉圓被棄單直接報銷，很心疼浪費食物，希望這只是單一偶發事件。