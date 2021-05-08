快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麥當勞前員工曝冷知識！糖醋醬有分5種 包裝暗藏「神秘編號」

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTuber瞳恩分享了麥當勞冷知識，讓不少人看了很驚訝。聯合報系資料照／記者曾增勳／攝影
YouTuber瞳恩分享了麥當勞冷知識，讓不少人看了很驚訝。聯合報系資料照／記者曾增勳／攝影

速食業者麥當勞有許多忠實粉絲，其中的「麥克雞塊」是熱門商品，有一派的人只要吃雞塊，就一定要配上「經典糖醋醬」，但是其實糖醋醬竟然藏有「神秘編號」，是依照醬料的酸甜度區分，讓不少人驚呼，「難怪每次吃到的都有點不同」。

網紅 「瞳恩Tung En 」 曾經在麥當勞工作過4-5年，她最近在YouTube頻道上分享了有關於麥當勞的冷知識，她表示，在國外，為了訓練襄理以上的員工，特別開設了大學，專門教管理方面課程，通常都是由店經理推甄才能進去，台灣目前沒有。

瞳恩也說其實麥當勞不是全球最多連鎖的速食店，最多的是以賣潛艇堡為主的SUBWAY，而麥當勞最賺錢的不是餐點，而是「房地產」，最一開始，麥當勞是以賣「熱狗堡」起家，其販賣的雞塊分為四種形狀，分別是靴子、球球、鐘形與骨頭，每一個重量相同。

另外麥當勞開出的發票背面都有一個客服專線，只要一撥打，店裡所有人都會知道當天有人被客訴，如果短時間收到2-3個客訴，可能就看不到該店員了。瞳恩也說，其實幫顧客點餐有120秒的限制，從店員按下開始計秒，超過也是完蛋了。

其中最讓人驚訝的一點是「糖醋醬有分口味！」，瞳恩表示，每一個包裝下方都會有黑色編號，分1-5號，是用「醬料的酸甜程度作為區分」，試吃下來，疑似3號會比4號醬來的甜，顏色看起來也有些不同。

糖醋醬的包裝上有編號，每一個的酸甜度不同。 圖／YouTube(瞳恩Tung En)
糖醋醬的包裝上有編號，每一個的酸甜度不同。 圖／YouTube(瞳恩Tung En)

網友看完也紛紛留言，「剛剛立馬看了自己存的糖醋醬，真的有欸」、「好有趣的冷知識」、「原來糖醋醬是有編號的阿」、「每次都到櫃檯才開始看菜單要吃什麼點單看很久，難怪店員臉越來越臭，原來是有在計時」、「最讓我驚訝的是那個120秒，太有壓力了吧」。

延伸閱讀

麥當勞Uber Eats 試驗新計畫

麥當勞全球唯一「藍色拱門」成熱門打卡景點 神奇理由曝光

麥當勞「蛋捲冰淇淋＋咖啡」新吃法！2步驟搞定、隱藏版買法冰淇淋免費

台灣麥當勞服務太讚！店員1舉動 烏克蘭女孩驚「哪有這服務」

相關新聞

期望鋒面南下 吳德榮：未來10天機會渺茫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨有減弱中的中尺度對流系統在福建出海、通過馬祖...

未來一周高溫熱飆34度 氣象局：明顯降雨恐等到3周後

未來一周天氣炎熱。中央氣象局說，受到太平洋高壓影響，未來一周甚至時天都是穩定天氣型態，中南部高溫甚至可以來到34度。比較...

麥當勞前員工曝冷知識！糖醋醬有分5種 包裝暗藏「神秘編號」

速食業者麥當勞有許多忠實粉絲，其中的「麥克雞塊」是熱門商品，有一派的人只要吃雞塊，就一定要配上「經典糖醋醬」，但是其實糖醋醬竟然藏有「神秘編號」，一名麥當勞前員工分享，「是依照醬料的酸甜度區分」，讓不少人驚呼，「難怪每次吃到的都有點不同」。

YouBike進入2.0時代 柯文哲：提供更便利的使用環境

台北市微笑單車（YouBike）2.0正式營運。台北市長柯文哲今（8）日在記者會中致詞時表示，擺脫YouBike1.0設...

博弈教父陳盈助是嘉義「大善人」？ 被控洗錢一次付十多億脫身

嘉義聞人陳盈助，在海外經營博弈事業多年，而被冠上「博弈教父」之稱，他近年成立福添福基金會在地方投入公益，因此與藍綠政治人物都有互動，去年旗下因疫情回台的員工，要求將設在海外的線上博弈據點移回台灣，遭檢警盯上，陳盈助被控洗錢等罪，付出十多億元才換得緩起訴。

秀傳啟用策略技能中心 培訓健康產業領導人才

秀傳紀念醫院iHBSC 策略技能中心今天揭牌啟用，結合視訊、網路等設備打造主動學習教室，搭配智能化系統、大數據資料庫及聘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。