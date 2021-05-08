期望鋒面南下 吳德榮：未來10天機會渺茫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨有減弱中的中尺度對流系統在福建出海、通過馬祖；雷達回波更清楚顯示其仍具有颮線結構，伴隨稀疏的閃電；馬祖在颮線通過時，則觀測到強風、雷擊、瞬間大雨以及氣壓驟升等現象。

他說，今、明兩天滯留鋒在北部海面徘徊，雖未觸及台灣陸地，但大氣不穩定度提高；各地為多雲時晴，有局部短暫雷陣雨，大部分在中部以北山區，少部分平地有受到影響的機率；各地白天暖熱，南部仍應防高溫。今天北部21至30度，中部22至34度，南部22至36度，東部20至34度。

下周一至周五滯留鋒北移至東海徘徊，台灣各地為多雲時晴、炎如盛夏的天氣，各地區高溫將升至34度以上，中南部最高溫更可達36度以上；午後山區有局部短暫陣雨的機率，清晨西南部沿海偶有零星短暫雨的機率。

民眾期待大規模降雨解旱象，但他說，最新歐洲模式10天的模擬仍顯示，太平洋高壓勢力偏強，滯留鋒僵持在長江流域；看來下一波鋒面的南下，未來10天內機會渺茫。之後何時才有鋒面南下？超過10天的模式模擬，誤差已太大，不宜做為判斷的依據。

吳德榮說，大水蟻常在梅雨季鋒前的暖氣團內，高溫、高濕的環境內暴發，暖氣團之後又常遇鋒面通過，並降下大雨，所以生活經驗才會把大水蟻暴發，當成是下大雨的先兆，是有些科學上的道理。

吳德榮表示，只不過，先決條件是，鋒面必須隨後即抵達，但很多時候，大氣的變化並非如此。例如6日大水蟻暴發，昨天開始這波滯留鋒一直停留在北部海面，並未南下觸及台灣；若這回把大水蟻拿來做出下大雨的預報，就不靈了。