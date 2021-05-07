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獨／有錢才敢生！生完發現沒補助 爸媽嘆不是催生是減產

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
受薪階級有錢才敢生小孩，結果生完卻因所得超過20%就沒補助。記者董俞佳／攝影
受薪階級有錢才敢生小孩，結果生完卻因所得超過20%就沒補助。記者董俞佳／攝影

房子貴、托育也貴，年輕人有錢才敢生小孩，不過，不少受薪階級卻發現，孩子生了，自己竟然被排除於政府育兒補助之外。新北陳先生日前在公共網路政策平台提案優化育兒排富政策，不到幾天就有五千人呼應，不過，政府卻回應經費不足以支應，眾多家長感嘆，這種粗糙的政策不是催生而是減產。

33歲陳先生跟妻子現在育有一個四個月大的嬰兒，他說，妻子因生產、照顧小孩，現在離開工作崗位，家中現在只有他一個人上班賺錢，去年他知道政府有育兒補助，但是一查卻發現，因家戶所得稅達到20%，因此統統被排除，連新北市提供的孕婦好孕專車補助都沒有。

陳先生說，他的高壓、高工時工作讓他年收兩百萬左右，不過這樣的收入在雙北市房價這麼高的情況之下，還要養一家人，並不算富有。另有台北市生養三名子女的家長也說，現在都是工作穩定，有不錯的薪水之後，才敢生養小孩，用所得稅來看，排擠的都是賺辛苦錢的受薪階級，這種條款並不合理。

陳先生說，所得20%以上家戶被剝三層皮，一是原本就比較高的稅率百分比，二是沒有學前特別扣除額，長照扣除額稅基無法往下降，三是沒有育兒津貼。現在許多年輕男女不願生小孩，他說，高薪者生育的機會成本原本就比較高，缺乏配套的政策沒辦法鼓勵生育。

政府回應經費不足以支應。陳先生指出，以行政院主計總處過去受訪資料來看，110年度少子女化對策經費主要包含發放0至4歲育兒津貼248億元、0至6歲托育及就學補助238億，總共486億。其中248億的支出是針對所得稅20%以下的家戶發放加倍的金額，所以預算增加了248億的一半也就是124億。

他從106年度綜合所得稅各級距申報統計表可以看到7.8%納稅單位適用20%以上的稅率級距，如果不排除7.8%人口領取2500元，那花費的預算只會有10.4億，所以政府為了給「雙倍」的津貼增加了124億的預算，卻說給不了10.4億給原本沒有收到補助的家戶。

另陳先生表示，以107年度綜稅納稅單位有630萬戶來看，平均每家戶約2.7人，也就是約有70%人口（1700萬人/2400萬人）有申報所得稅，但有30%的人未申報，以所得稅來切割真的不細緻。

托育政策催生聯盟召集人劉毓秀表示，一定要取消托育政策的排富規定，這些薪資高的年輕人已經交了比較多稅金，而且很多年輕人跟他說，即使薪資高也買不起房子，願意生小孩了，政府卻還不給同樣的福利，實在不合理。

托育

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