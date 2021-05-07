鄭宏志手術救回癱瘓親弟 畫下母親祈禱畫面登國際期刊

台北榮總神經醫學中心副主任鄭宏志是國內神經修復與脊椎手術權威，多年前，他讓中風的弟弟從癱瘓得到重生，並親手畫下在加護病房懇切禱告的母親，畫作於今年三月被選為國際神經脊椎期刊封面，「讓愛說畫」的感動引起迴響，也是今年85歲的鄭媽媽收到最好的母親節禮物。

鄭宏志的弟弟在七年前的某一天，上午右手右腳突然無法動彈，送醫緊急接受血管攝影檢查，發現左側中腦動脈被血塊堵住，屬於栓塞形中風，病況嚴重，送至台北榮總時因腦水腫陷入重度昏迷，昏迷指數四分，只比最低的三分還多一分。

當時鄭宏志為了救弟弟性命，先將他的顱骨切開減輕腦腫壓力，配合降腦壓、抗水腫藥物。過了兩周，弟弟右半邊雖偏癱，人卻逐漸甦醒了，有了意志，鄭宏志定再以血管繞道的方式，將顱外淺顳動脈接到堵塞的中腦動脈遠端，成功接回弟弟的生命。

「記得手術剛完成，被送回加護病房的弟弟眼神仍然空洞散渙。」鄭宏志表示，當時78歲的母親臉上盡是憂心，扶著弟弟動不了的右手，不斷祈求神蹟，看在他的眼裡萬分不捨。

行醫多年，鄭宏志這次的身分不只是醫師，也是病人的家屬，聽著母親不斷的禱告盼望，忽然覺得病床後面監控生命跡象的儀器、點滴架，竟像是上帝的十字架，這一幕他先用相機拍下，多年後以油畫完成當時的畫面。

其實。為弟弟接血管時，鄭宏志不確定可以救弟弟到哪一地步，萬一命救回來卻變成植物人？但他一直眼前一直浮現母親憂心的面容，所幸弟弟手術順利，術後癱瘓的右手右腳也慢慢恢復正常，語言功能也改善，經過一年漫長的復健，順利回到工作崗位。

身為家中長子，鄭宏志的兩位弟弟都曾是「病人」，另一位弟弟從小罹患腎絲球炎而換腎，也經他費心照顧，如今一家能生活如常，鄭宏志更珍惜當下擁有，更感謝身體仍硬朗、堅毅耐勞、有一半客家血統的母親。