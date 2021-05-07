聽新聞
test
0:00 / 0:00
神經外科高手也畫畫 鄭宏志靠素描、寫生培養立體感
台北榮總神經醫學中心副主任鄭宏志擁有繪畫天賦，從小是學校美術常勝軍，念建中高二時一度偷填社會組想考美術系，氣到父親罰他跪一整天，後來學醫，因為上了解剖課才愛上了醫學，更因為美國神經外科之父哈維．庫興也酷愛繪畫，他跟著偶像投入此一領域，更長年鑽研神經修復再生領域。
鄭宏志於一九九六年曾在國際知名期刊「Science」發表研發神經再生與修復技術，推翻神經無法再生的傳統理論，為脊髓損傷患的新人生帶來曙光，被美國前總統柯林頓稱讚是廿世紀三大發現之一，廿多年來，已幫助國內數百位癱瘓病患恢復部分行動。
從小深厚的繪畫功底，讓鄭宏志看待人體器官與結構，有著獨特且精細的觀察力。就讀陽明大學時期，他拿下全班解剖第一名；當醫師之後，遇到困難的神經手術，特別是病人腦部因疾病使神經血管位置改變，他都能透過長期素描、寫生培養出對立體空間的敏感度，逐漸梳理出正確的對應邏輯。
鄭宏志發現，不少喜歡繪畫的神經外科醫師，手術時腦袋就像有自動導航，用「畫」的逐一完成所繪的手術圖譜。神經醫學界領先全球的先驅中，哈維．庫興首創及親繪的「經鼻腦下垂體腫瘤切除術圖」，精確的令人讚嘆；前德國麥茵茲神經外科醫學中心主任波蘭斯基，為腦部微創手術開創者，在世時與鄭宏志因畫會友，成為莫逆之交，無私傳授艱難的神外手術的心法。
鄭宏志的父親在三年前過世，鄭宏志說自己現在是全家健康的救火隊。當年選擇第三類組，建中美術老師曾提醒：「未來拿著手術刀，也千萬不要把畫筆丟掉」，他一直記得老師的話，公餘之暇，以繪畫紓壓放空，偏愛印象派的他，「最大的快樂就是作品得到共鳴」，接下來計畫與大家分享近年累積的四十件畫作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言