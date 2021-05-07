神經外科高手也畫畫 鄭宏志靠素描、寫生培養立體感

台北榮總神經醫學中心副主任鄭宏志擁有繪畫天賦，從小是學校美術常勝軍，念建中高二時一度偷填社會組想考美術系，氣到父親罰他跪一整天，後來學醫，因為上了解剖課才愛上了醫學，更因為美國神經外科之父哈維．庫興也酷愛繪畫，他跟著偶像投入此一領域，更長年鑽研神經修復再生領域。

鄭宏志於一九九六年曾在國際知名期刊「Science」發表研發神經再生與修復技術，推翻神經無法再生的傳統理論，為脊髓損傷患的新人生帶來曙光，被美國前總統柯林頓稱讚是廿世紀三大發現之一，廿多年來，已幫助國內數百位癱瘓病患恢復部分行動。

從小深厚的繪畫功底，讓鄭宏志看待人體器官與結構，有著獨特且精細的觀察力。就讀陽明大學時期，他拿下全班解剖第一名；當醫師之後，遇到困難的神經手術，特別是病人腦部因疾病使神經血管位置改變，他都能透過長期素描、寫生培養出對立體空間的敏感度，逐漸梳理出正確的對應邏輯。

鄭宏志發現，不少喜歡繪畫的神經外科醫師，手術時腦袋就像有自動導航，用「畫」的逐一完成所繪的手術圖譜。神經醫學界領先全球的先驅中，哈維．庫興首創及親繪的「經鼻腦下垂體腫瘤切除術圖」，精確的令人讚嘆；前德國麥茵茲神經外科醫學中心主任波蘭斯基，為腦部微創手術開創者，在世時與鄭宏志因畫會友，成為莫逆之交，無私傳授艱難的神外手術的心法。