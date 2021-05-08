快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

別讓努力白費了！洗頭3大NG行為 保養秀髮千萬要注意

聯合新聞網 / 綜合報導
日本媒體指出，因為某些理由晚上不洗頭，或者放著頭髮自然乾，都是對頭髮不好的習慣。圖片來源／ingimage
日本媒體指出，因為某些理由晚上不洗頭，或者放著頭髮自然乾，都是對頭髮不好的習慣。圖片來源／ingimage

現代人愛美，對於頭髮的清潔更不能少。而要有一頭亮麗秀髮，除了選對適合的洗髮精之外，還有其他方面的保養更是不容忽視。日本網站「GATTA」近日就分享3種洗頭髮的NG習慣，如果不多加注意，就可能讓洗頭的努力通通白費掉了。

NG1 晚上洗頭時不用洗髮、護髮產產品

無論是「感覺今天沒流多少汗」、「怕洗太多次傷髮質」、「習慣早上洗頭」哪個理由，如果不在當天之內，徹底把頭髮上的髒汙洗掉，那麼本來小小的髒汙經過一晚，就有可能演變為頑垢，甚至造成皮脂硬化，要洗掉就不容易了。如今技術進步，洗髮精也不像過往一樣容易對髮質有傷了，可以放心使用。

NG2 讓頭髮自然乾

一般洗完澡之後，都會馬上用吹風機吹乾頭髮。但也不少人嫌麻煩，直接等頭髮自然乾，然而若是這麼做，可能會傷害的角質層，影響頭髮的自我保養。長期累積下來，更是可能讓髮質狀態永久下滑。因此在洗完頭髮之後，還是快點吹乾比較好。

NG3 單獨使用難以用水沖洗的潤髮乳

在弄乾頭髮時，很多人會用潤髮產品保養頭髮，並且都是先使用油性護髮乳。但其實應該先使用粒子性質的潤髮乳，將其作為基底，進行內部修補。而有保濕功能的油性潤髮乳，則應該放在最後使用。當然，更要避免什麼都沒做的情況下，就與吹風機等熱源接觸。

日本 洗髮

延伸閱讀

「熬夜唸書、補習班背單字」很用功？東大生直批：欠缺效率

掛頸製品安全嗎？使用除菌產品 當心沒功效還賠了健康

初老症狀你中了嗎？ 醫學博士提3大NG行為「衰老不良循環」

有錢人特徵是什麼？理財達人直指一點：看房間就知道

相關新聞

期望鋒面南下 吳德榮：未來10天機會渺茫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨有減弱中的中尺度對流系統在福建出海、通過馬祖...

未來一周高溫熱飆34度 氣象局：明顯降雨恐等到3周後

未來一周天氣炎熱。中央氣象局說，受到太平洋高壓影響，未來一周甚至時天都是穩定天氣型態，中南部高溫甚至可以來到34度。比較...

麥當勞前員工曝冷知識！糖醋醬有分5種 包裝暗藏「神秘編號」

速食業者麥當勞有許多忠實粉絲，其中的「麥克雞塊」是熱門商品，有一派的人只要吃雞塊，就一定要配上「經典糖醋醬」，但是其實糖醋醬竟然藏有「神秘編號」，一名麥當勞前員工分享，「是依照醬料的酸甜度區分」，讓不少人驚呼，「難怪每次吃到的都有點不同」。

YouBike進入2.0時代 柯文哲：提供更便利的使用環境

台北市微笑單車（YouBike）2.0正式營運。台北市長柯文哲今（8）日在記者會中致詞時表示，擺脫YouBike1.0設...

博弈教父陳盈助是嘉義「大善人」？ 被控洗錢一次付十多億脫身

嘉義聞人陳盈助，在海外經營博弈事業多年，而被冠上「博弈教父」之稱，他近年成立福添福基金會在地方投入公益，因此與藍綠政治人物都有互動，去年旗下因疫情回台的員工，要求將設在海外的線上博弈據點移回台灣，遭檢警盯上，陳盈助被控洗錢等罪，付出十多億元才換得緩起訴。

秀傳啟用策略技能中心 培訓健康產業領導人才

秀傳紀念醫院iHBSC 策略技能中心今天揭牌啟用，結合視訊、網路等設備打造主動學習教室，搭配智能化系統、大數據資料庫及聘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。