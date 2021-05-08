別讓努力白費了！洗頭3大NG行為 保養秀髮千萬要注意

現代人愛美，對於頭髮的清潔更不能少。而要有一頭亮麗秀髮，除了選對適合的洗髮精之外，還有其他方面的保養更是不容忽視。日本網站「GATTA」近日就分享3種洗頭髮的NG習慣，如果不多加注意，就可能讓洗頭的努力通通白費掉了。

NG1 晚上洗頭時不用洗髮、護髮產產品

無論是「感覺今天沒流多少汗」、「怕洗太多次傷髮質」、「習慣早上洗頭」哪個理由，如果不在當天之內，徹底把頭髮上的髒汙洗掉，那麼本來小小的髒汙經過一晚，就有可能演變為頑垢，甚至造成皮脂硬化，要洗掉就不容易了。如今技術進步，洗髮精也不像過往一樣容易對髮質有傷了，可以放心使用。

NG2 讓頭髮自然乾

一般洗完澡之後，都會馬上用吹風機吹乾頭髮。但也不少人嫌麻煩，直接等頭髮自然乾，然而若是這麼做，可能會傷害的角質層，影響頭髮的自我保養。長期累積下來，更是可能讓髮質狀態永久下滑。因此在洗完頭髮之後，還是快點吹乾比較好。

NG3 單獨使用難以用水沖洗的潤髮乳

在弄乾頭髮時，很多人會用潤髮產品保養頭髮，並且都是先使用油性護髮乳。但其實應該先使用粒子性質的潤髮乳，將其作為基底，進行內部修補。而有保濕功能的油性潤髮乳，則應該放在最後使用。當然，更要避免什麼都沒做的情況下，就與吹風機等熱源接觸。