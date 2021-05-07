快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Charge SPOT可加盟？ 議員爆：柯文哲、學姐成詐騙工具

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
Charge SPOT說明會的照片遭人冒用，不肖業者目張膽使用市府人員的照片，以招商加盟及多層次傳銷的模式向非特定大眾募集資金，讓柯文哲成為詐騙工具。圖／許家蓓提供
Charge SPOT說明會的照片遭人冒用，不肖業者目張膽使用市府人員的照片，以招商加盟及多層次傳銷的模式向非特定大眾募集資金，讓柯文哲成為詐騙工具。圖／許家蓓提供

北市扶植新創產業，其中一家行動電源服務品牌Charge SPOT，積極在捷運站及商業通路擴點，舉辦產品說明會時，市長柯文哲、副市長黃珊珊、人氣幕僚「學姐」黃瀞瑩也出席當貴賓。但議員許家蓓議員發現，Charge SPOT說明會的照片遭人冒用，不肖業者目張膽使用柯的照片，以招商加盟及多層次傳銷的模式向非特定大眾募集資金，柯文哲和市府首長成為詐騙工具，要求產發局、資訊局以及警察局三個單位共同合作查緝，勿讓不法集團扯北市智慧城市的後腿。

許家蓓指出，Charge SPOT說明會照片遭到冒用，還名目張膽使用市府同仁的照片，在IG投放廣告，打出「零加盟費、幾個月內即可回本、在家就可坐等收益」，吸引民眾下載APP購買共享電源機台，並用類似多層次傳銷方式，假冒Charge SPOT，藉由Charge SPOT的高能見度以及柯市長照片取信民眾，試圖引人上鉤受騙。

對此，產發局林崇傑指出，該公司並未開放加盟，已立即請業者正式委請律師提出該有的法律行動，市府也會與警察局、資訊局討論未來如何防範類似事件並做出因應。因業者當年有新品發表會，邀請柯文哲市長，由於業者是新創團體，也進駐北市府內湖科技園區的育成基地，等於是在基地團隊，北市府就到場支持。

ChargeSPOT發聲明表示，公司註冊名稱為共享數位服務股份有限公司，是ChargeSPOT共享行動電源於台灣的唯一運營方，本公司從未有違法向不特定大眾募集資金的情事，更絕不會以多層次傳銷模式吸收加盟商或募集資金，請各位務必多加留意，以免受騙上當。

北市刑警大隊指出，假投資詐欺手法係詐騙集團宣稱投資標的「高獲利、低風險」，甚至以偽造案例、影片等資料，投放廣告於社群媒體網站，製造多人投資之假象，使民眾降低防備心，相信可獲得高投資報酬率而投入資金，初期可能有少量獲利，待吸金達一定飽和點就宣布倒閉或騙光積蓄後就斷絕聯絡，使被害人求償無門。

北市 柯文哲

延伸閱讀

膽大包天！假冒業者盜柯文哲合照涉詐騙 北市府將採法律途徑

嗆柯疫苗接種建議「笑死」 李秉穎緩頰：放一起看都算優先

航空人員防疫規則又變 柯文哲：不相信以前同事會背書

挨轟「國際笑話」？侯友宜替柯文哲緩頰：非一成不變

相關新聞

期望鋒面南下 吳德榮：未來10天機會渺茫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨有減弱中的中尺度對流系統在福建出海、通過馬祖...

未來一周高溫熱飆34度 氣象局：明顯降雨恐等到3周後

未來一周天氣炎熱。中央氣象局說，受到太平洋高壓影響，未來一周甚至時天都是穩定天氣型態，中南部高溫甚至可以來到34度。比較...

麥當勞前員工曝冷知識！糖醋醬有分5種 包裝暗藏「神秘編號」

速食業者麥當勞有許多忠實粉絲，其中的「麥克雞塊」是熱門商品，有一派的人只要吃雞塊，就一定要配上「經典糖醋醬」，但是其實糖醋醬竟然藏有「神秘編號」，一名麥當勞前員工分享，「是依照醬料的酸甜度區分」，讓不少人驚呼，「難怪每次吃到的都有點不同」。

YouBike進入2.0時代 柯文哲：提供更便利的使用環境

台北市微笑單車（YouBike）2.0正式營運。台北市長柯文哲今（8）日在記者會中致詞時表示，擺脫YouBike1.0設...

博弈教父陳盈助是嘉義「大善人」？ 被控洗錢一次付十多億脫身

嘉義聞人陳盈助，在海外經營博弈事業多年，而被冠上「博弈教父」之稱，他近年成立福添福基金會在地方投入公益，因此與藍綠政治人物都有互動，去年旗下因疫情回台的員工，要求將設在海外的線上博弈據點移回台灣，遭檢警盯上，陳盈助被控洗錢等罪，付出十多億元才換得緩起訴。

秀傳啟用策略技能中心 培訓健康產業領導人才

秀傳紀念醫院iHBSC 策略技能中心今天揭牌啟用，結合視訊、網路等設備打造主動學習教室，搭配智能化系統、大數據資料庫及聘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。