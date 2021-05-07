Charge SPOT可加盟？ 議員爆：柯文哲、學姐成詐騙工具

北市扶植新創產業，其中一家行動電源服務品牌Charge SPOT，積極在捷運站及商業通路擴點，舉辦產品說明會時，市長柯文哲、副市長黃珊珊、人氣幕僚「學姐」黃瀞瑩也出席當貴賓。但議員許家蓓議員發現，Charge SPOT說明會的照片遭人冒用，不肖業者目張膽使用柯的照片，以招商加盟及多層次傳銷的模式向非特定大眾募集資金，柯文哲和市府首長成為詐騙工具，要求產發局、資訊局以及警察局三個單位共同合作查緝，勿讓不法集團扯北市智慧城市的後腿。

許家蓓指出，Charge SPOT說明會照片遭到冒用，還名目張膽使用市府同仁的照片，在IG投放廣告，打出「零加盟費、幾個月內即可回本、在家就可坐等收益」，吸引民眾下載APP購買共享電源機台，並用類似多層次傳銷方式，假冒Charge SPOT，藉由Charge SPOT的高能見度以及柯市長照片取信民眾，試圖引人上鉤受騙。

對此，產發局林崇傑指出，該公司並未開放加盟，已立即請業者正式委請律師提出該有的法律行動，市府也會與警察局、資訊局討論未來如何防範類似事件並做出因應。因業者當年有新品發表會，邀請柯文哲市長，由於業者是新創團體，也進駐北市府內湖科技園區的育成基地，等於是在基地團隊，北市府就到場支持。

ChargeSPOT發聲明表示，公司註冊名稱為共享數位服務股份有限公司，是ChargeSPOT共享行動電源於台灣的唯一運營方，本公司從未有違法向不特定大眾募集資金的情事，更絕不會以多層次傳銷模式吸收加盟商或募集資金，請各位務必多加留意，以免受騙上當。

北市刑警大隊指出，假投資詐欺手法係詐騙集團宣稱投資標的「高獲利、低風險」，甚至以偽造案例、影片等資料，投放廣告於社群媒體網站，製造多人投資之假象，使民眾降低防備心，相信可獲得高投資報酬率而投入資金，初期可能有少量獲利，待吸金達一定飽和點就宣布倒閉或騙光積蓄後就斷絕聯絡，使被害人求償無門。