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花蓮19歲男騎車自撞重度昏迷 無心跳器捐遺愛5人

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
許男家人在器捐前，進入病房見他最後一面，雖然十分不捨，但家人說，器捐是送給全家人最後、最美好的一分禮物。圖／門諾醫院提供
許男家人在器捐前，進入病房見他最後一面，雖然十分不捨，但家人說，器捐是送給全家人最後、最美好的一分禮物。圖／門諾醫院提供

花蓮縣一名19歲許姓男子日前騎機車自撞，陷入重度昏迷，醫師評估即使能夠救回，也將終身臥床成為植物人。家屬含悲決定捐出器官，由門諾醫院醫護團隊及東區器官勸募暨移植中心聯手啟動無心跳器捐流程，摘除肝臟、腎臟及眼角膜，5名受贈者術後恢復良好已出院。

門諾醫院表示，許姓男子4月騎機車自撞，造成創傷性顱內出血合併腦幹衰竭，昏迷指數只剩3分，對外界刺激毫無反應，須靠儀器維持生命。由於許男生前曾表示若出事要放棄急救，家人不忍見他插管受折磨，又考量許男樂觀也喜歡幫助別人，決定讓兒子捐出可用的器官，幫助更多人。

「將心比心」許媽媽告訴醫護人員，雖然他們家境並不富裕，但只要可以幫助別人，都會盡力去做。家人經過討論，覺得「若是自己有需要，一定也希望別人能夠伸出援手」，共同決定器捐，把這件事當成兒子送給全家人最後、最美好的禮物，相信個性「熱心又雞婆」的兒子也會同意這麼做。

許家人簽署同意書後，門諾醫院醫護團隊以及東區器官勸募暨移植中心4月中旬啟動無心跳器捐流程，家人進入病房淚送許男最後一面後，團隊立即展開工作，摘取1顆肝臟、2顆腎臟以及2枚眼角膜，依財團法人器官捐贈移植登錄中心的分配原則，分配給花蓮慈濟醫院與林口長庚醫院的病患。

門諾醫院表示，這是花東首例無心跳器捐。社工課長李冬梅說，無心跳器捐是指「心臟停止死亡後器捐」，比腦死後器捐更加困難且必須分秒必爭，器捐者在心跳停止5分鐘後，醫師必須盡快執行摘除手術，才能降低器官受損。

許男捐出的器官，兩枚腎臟受贈者分別為39歲與51歲的男性長年洗腎患者，肝臟捐給一名70歲女性，兩枚眼角膜分別由22歲與54歲男性患者接受移植，5人術後狀況良好，已陸續出院。

門諾醫院表示，這次完成花東首例無心跳器官，協助家屬完成捐贈者遺願，感謝院內醫護團隊與東區器官勸募暨移植中心共同努力。器捐讓捐贈者雖然生命已逝，大愛仍能留在人間，期盼更多人支持。

經過許男家人同意，花蓮門諾醫院團隊及東區器官勸募暨移植中心立即展開無心跳器捐流程。圖／門諾醫院提供
經過許男家人同意，花蓮門諾醫院團隊及東區器官勸募暨移植中心立即展開無心跳器捐流程。圖／門諾醫院提供
許男家人在器捐前，進入病房見他最後一面，雖然十分不捨，但家人說，器捐是送給全家人最後、最美好的一分禮物。圖／門諾醫院提供
許男家人在器捐前，進入病房見他最後一面，雖然十分不捨，但家人說，器捐是送給全家人最後、最美好的一分禮物。圖／門諾醫院提供

器官捐贈 東區 患者

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