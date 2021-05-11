年中最強「星座轉運」4祕技公開！靠穿搭簡單搞定，快跑這地方吸收正能量

星座專家小海布魯克公開最強正能量放大術。 圖／小海布魯克 提供

2021年即將過了一半，展望下半年，不妨從穿搭開始，趁此機會提升自己的能量，而不同星座，其實都會受到不同色系的影響，想讓運勢加強、好運提升，就從選出能增加能量的各種穿搭配件開始，還要到正確的地方吸收正能量，讓身心靈都開闊。

星座專家小海布魯克特別分析四大星象，下半年的運勢特點，以及該用什麼顏色來穿搭，帶來好運。而該到哪裡採購配件，吸收正能量呢？例如位於台中港的人氣聖地三井OUTLET，鄰近港邊整體空間開闊，好逛好買還能好放鬆，用優惠價格入手適合自己的能量色系配件外，還能大量吸收正能量。

火象星座（牡羊獅子射手）／做出自我／正能量色：暖色調

2021年下半年的火象星座，得要學著忠於自我，才能跨出既有領域，走出舒適圈，到新的領域經營、認識新朋友等，都能讓眼界更開闊。下半年既然跨界，可能會辛苦點，所以更要揚起鬥志，最適合就是辣椒紅、鮭魚紅、日光黃等暖色系為主，而更要買手錶、智能手環等，能幫助自己管理行程。

台中港三井OUTLET就推薦COACH圖騰印花手袋，粉嫩色系好看又好搭配，陪伴著下半年衝刺；Folli Follie的CRYSTAL NEST系列紅色腕錶，能幫助掌握時間，紅色錶帶為運勢加分。

火象星座推薦正能量商品：Folli Follie CRYSTAL NEST系列紅色腕錶（左圖）、COACH圖騰印花手袋。 圖／台中港三井OUTLET 提供

土象星座（金牛處女摩羯）／脫胎換骨／正能量色：大地色系

下半年的土象星座，可望脫胎換骨，面對各種挑戰，能夠努力克服，成功獲取經驗值，而且在財運部分也大爆發，但想讓財運加分，能增加能量的色系配件不能少。土象星座最適合的本命色就是大地色系，甚至帶點金色都很適合，能有生生不息的感覺，同時也建議選擇幾何圖案的Logo配件，更要選擇環環相扣的符號，譬如COACH就很合適。

於大地色的穩定色系，也推薦Barbour Petra草編拼接肩背包，大地色系款能增加正能量，男生則能選Tumi可擴充斜背包，穩定感十足的配色，下半年準備迎接荷包滿滿。

土象星座推薦正能量商品：Barbour Petra草編拼接肩背包（左圖）、Tumi可擴充斜背包。 圖／台中港三井OUTLET 提供

風象星座（雙子天秤水瓶）／扶搖直上／正能量色：宇宙酷炫色系

風象星座在下半年，可望翻轉人生，準備扶搖直上了，但一定要讓自己保持在最佳狀況，增加正能量，記得把握機會與人氣，能夠靠專業讓事業大爆發了。風象星座要增加能量，各種酷炫、帶點宇宙感的色系，如藍色、銀色、灰色與冷色調等，能讓風象星座強化氣場，穩定情緒，讓判斷力大增。

想好好把握機會，台中港三井OUTLET推薦的Bose無線耳塞，可以隨時聽音樂、手機，隨時掌握最即時消息，女性則能購入Michael Kors的Kathy包款，充滿科技感，夾雜金色鉚釘，自然添加霸氣。

風象星座推薦正能量商品：Bose無線耳塞（左圖）、Michael Kors Kathy包款。 圖／台中港三井OUTLET 提供

水象星座（雙魚巨蟹天蠍）／以柔克剛／正能量色：莫蘭迪色系

水象星座面臨2021下半年，得要學會先蹲後跳、以柔克剛，從5月至7月會有不少機會，但要好好配置與把握，12月也還有一波機會，因此8到11月得好好潛藏，隱藏鋒芒，用柔和的心態面對挑戰，最終能享受美好成果。因此水象星座近期很適合柔和的莫蘭迪色系，使用在穿搭上，或是學著讓生活放慢腳步，對自己更好一點。

好好愛自己是水象星座下半年的課題，台中港三井OUTLET推薦Philips頂級乾濕兩用全方位美體刀，能花時間照顧身體的美觀，馬上掌握好機會；Furla 1927 TOP包款，走混合的莫蘭迪色系，穩定情緒，持續為能量加分。

最佳採購正能量，必到台中港三井OUTLET，從5月13日至31日，於指定店舖當天單筆消費達5千元送「arena限量品牌好禮」乙份，單筆消費滿3萬元送「TESCOM大風量負離子吹風機」乙台（限量）。

水象星座推薦正能量商品：Furla 1927 TOP包款（左圖）、Philips頂級乾濕兩用全方位美體刀。 圖／台中港三井OUTLET 提供

5/13～5/31台中港三井OUTLET指定店舖單筆消費滿5千元，送「arena品牌好禮」乙份。 圖／台中港三井OUTLET 提供