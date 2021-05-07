醫療器材專案辦公室成立 吳秀梅盼明年輔導案上看4千

衛福部食藥署為促進「人工智慧/機器學習技術之醫療器材」發展，今日宣布成立智慧醫療器材專案辦公室，輔導廠商加速相關產品快速上市，食藥署署長吳秀梅表示，「醫療器材管理法」從藥事法脫離後，今年5月1日正式上路，目前在案約40多件，盼辦公室成立後，明年案量上看4000，進而帶動台灣數位醫療產業走向球。

吳秀梅表示，過去醫療器材法是放在藥事法一起管理，隨著時代進步，大數據（Big data）、物聯網（IoT）、雲端運算（Cloud Computing）、遠距醫療與人工智慧的發展，已加速全球傳統醫療產品轉型，國際上也開始與時俱進推出新法，而食藥署從民國104年即開始準備，今年5月1日正式實行，對比歐洲是今年5月21日才實施，顯示台灣比歐洲還快，與國際腳步亦步亦趨。

醫療器材新法提供資通訊業者或結合AI醫療產品更彈性便利的申請管道，吳秀梅表示，例如如影像醫學、心電圖監測，技術根源多為軟體，在新法內，可讓設計業者用自己的名字設計許可證，且會快速給予通過，年限雖然不像過去為五年，會短一點，但快速上市反而可能讓業者了解產品適合不適合市場需求。

而在藥事法的框架內，醫材都得先經過查驗登記，新法在風險分級管理會有彈性，吳秀梅說，例如醫療用拐杖、調熱熱墊，屬於低風險的醫材，接下來就可以不需經過食藥署進行查驗登記，透過線上登錄即可。

吳秀梅表示，2020年進口醫材約800多億元，輸出醫材700多億元，而台灣整個電子產業七成外銷，「對我們來說，產品是走得出去的。」為了讓醫材業者能快速了解，預計今年籌辦35場法規說明會、27場教育訓練課程，14場工作坊，目前在案量約40多件，希望明年輔導申請案件上看4000，就代表台灣結合科技的醫療市場正式崛起。

智慧醫療器材專案辦公室成立，主要業務為：(1)人工智慧/機器學習技術之醫療器材專案諮詢輔導。(2)辦理智慧醫療器材教育訓練及宣導活動培育人才。(3)建置智慧醫療器材資訊平台單一入口網提供即時動態資訊。(4)建置資通訊業者及醫療產業媒合平台加速產業導入應用。(5)研擬人工智慧醫療器材相關政策指引建構完善法規制度。