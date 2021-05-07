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新北抽測8款烘焙紙 6款標榜純紙卻驗出「矽」

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北消保官抽測市售8款烘焙紙，發現有6款標榜純紙材質的烘焙紙卻驗出含矽的成分。圖／新北法制局提供
新北消保官抽測市售8款烘焙紙，發現有6款標榜純紙材質的烘焙紙卻驗出含矽的成分。圖／新北法制局提供

母親節即將到來，氣炸鍋或烤箱成為母親節最佳禮物，新北消保官抽測市售8款烘焙紙，發現有6款標榜純紙材質的烘焙紙卻驗出含矽的成分，消保官溫婉如指出，已函請各地方主管機關研處，也勸說業者應自主誠實標示。

使用氣炸鍋或烤箱都需搭配烘焙紙，烘焙紙的品質成為、商品標示或材質是否安全無虞，成為關注焦點。不過，新北法制局長吳宗憲指出，目前食藥署未有純紙漿混入非純紙原料的檢驗方法，導致檢驗結果容易遭質疑，也難有效裁罰。

溫婉如說，8件市售烘焙紙有6款標示材質為「100%紙漿」、「純紙漿」、「紙」，卻檢驗出含有「矽」的成分，並非如廠商宣稱的純紙，雖然驗出含矽但不會對身體有影響，並未有食安疑慮。

溫婉如指出，純紙漿的烘焙紙使用後幾乎有滲漏情形，摻有不沾成分「矽」的烘焙紙則否，業者偷吃步摻矽的烘焙紙宣稱為100%純紙漿，會讓刻意選擇不含矽烘焙紙的消費者陷於錯誤，也讓消費者誤以為未誠實標示的烘焙紙品質較優。

不過烘焙紙送驗雖驗出含矽，新北主任消保官王治宇說，食安法、商品標示法有規定，驗出的含量是否大到有誤導情況，或許含量少到可以忽略不計，這部分主管機關必須要再研究；目前請業者主動標示清楚。

烘焙紙在品質檢測方面，食藥署明定食品及與食品接觸的紙製品不得驗出螢光增白劑，溫婉如表示，8款商品也都未驗出這種易溶出且可能造成嬰兒或體質敏感者皮膚過敏的工業用合成染料，因此尚無食安疑慮。

新北 食安 消保官

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