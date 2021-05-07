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飆出36.4度高溫！ 鄭明典一張圖解釋為何台灣很熱
今天南部天氣炎熱，氣象局多個測站飆於35度高溫，前三名為屏東縣的高雄農改的36.4度，以及台南市玉井和高雄市內門都達35.5度。
中央氣象局長鄭明典在臉書表示，很多因素影響高壓範圍，其中交疊有季內振盪的乾區也正影響台灣，所以台灣會感受到明顯感的熱。
鄭明典PO出天氣圖解釋，圖中的順時針旋轉的是高壓環流，高壓中心在圖中間偏右，高壓中心風速微弱，所以底色是藍色，藍色代表弱風。高壓中心的藍色弱風區往左略偏左下延伸，就是高壓軸線，高壓軸線很接近台灣，並延伸通過中南半島。很多因素影響高壓範圍，其中交疊有季內振盪的乾區也正影響台灣，所以台灣會感受到明顯感和熱。
中央氣象局說，今、明兩天鋒面位於北部海面，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區及金門有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，今天午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，明天午後大台北地區及西半部山區有局部短暫雷陣雨，明天清晨南部沿海地區亦有零星短暫雨。
今、明兩天馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度；明天中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。
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