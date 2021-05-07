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少女子化對策 民團喊話：請不要忘記同志家庭

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣同志家庭權利促進會觀察，2010年開始有同志伴侶遠赴國外接受人工生殖，如今同志團體更希望政府開放，不論小孩與同婚者有無血源，都可共同收養。圖／婚姻平權大平台提供
台灣同志家庭權利促進會觀察，2010年開始有同志伴侶遠赴國外接受人工生殖，如今同志團體更希望政府開放，不論小孩與同婚者有無血源，都可共同收養。圖／婚姻平權大平台提供

因應少子女化危機，行政院昨公布多項催生利多新政，包括加碼提供不孕症治療補助，由中低收入戶擴大至一般不孕夫妻，並提高育嬰留停津貼等。台灣同志家庭權益促進會、彩虹平權大平台、台灣同志諮詢熱線協會今發表聯合聲明，指少子女化對策忽視台灣同志家庭的存在，已婚同志配偶至今仍被排除適用人工生殖法、也無法共同收養子女，新政對同志家庭而言，看得到、吃不到，呼籲行政院政策應納入多元家庭。

聲明表示，同志社群雖然在2019年迎來同性婚姻合法化，成為享有國家法律保障的配偶，卻仍被排除在人工生殖法之外，根據內政部統計，截至今年1月，締結同性婚姻的配偶共5326對，意味著5千多對的同性配偶，雖具備法定身分，卻無法擁有人工生殖技術的使用資格與相關津貼。

根據同家會的服務經驗，同志配偶只能花費大筆金錢求助海外醫療資源，承擔往返海外求子的法律風險，看著外國不孕夫妻前來台灣使用人工生殖技術，已經符合現行法中「妻有子宮」的已婚女同志配偶卻只能選擇前往海外，嚐盡同志生養資格被國家排除的辛酸。

此外，在養育方面，同志配偶必須透過收養程序，與另一方所生的子女建立親子關係，實務上至少需等候6至8個月，就無法在小孩出生後直接申請育嬰假、請領育嬰留職停薪津貼，必須等待繼親收養流程結束，政院所提出育嬰假與津貼新政，對同志家庭而言，時間也大打折扣；更甚者，無血緣收養家庭困於同婚專法限制，面臨「收養前，小孩、結婚二選一；收養後，配偶無法接續收養自己的養子女」的窘境，讓收養家庭中沒有親權的家長連育嬰假與津貼都無法申請。

聲明表示，2021年迄今，短短4個月，同家會已透過電話、郵件及實體聚會等方式，服務超過200人次有意生育及收養子女的同志們，面對上百人次的諮詢，卻只能無奈地告知，同婚通過後，同志配偶仍無法在台灣進行人工生殖，僅能持續提供海外人工生殖資訊。

因此，同志團體呼籲政府應盡速修正人生生殖法，開放女同志配偶合法人工生殖，研議代孕政策時納入同志需求及經驗，實踐生育平等；同時，修正同婚專法未竟之處，讓同志可以共同收養子女，保障被收養兒童權益，政府應全面檢視國家家庭及人口政策，讓同志與異性戀家庭沒有落差。

同志 收養 同婚專法

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