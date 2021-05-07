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獨／「國家跟你一起養」排富 竹科三寶媽算出無奈

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
搶救生育率，蔡英文總統推出包括「0到6歲國家跟你一起養」政見。圖為示意圖。本報資料照片
搶救生育率，蔡英文總統推出包括「0到6歲國家跟你一起養」政見。圖為示意圖。本報資料照片

搶救生育率，蔡英文總統推出包括「0到6歲國家跟你一起養」政見，竹科工作的小咪媽咪現在是三寶媽，她說，這個政策排除所得稅20%以上的家庭，以竹科來說，雙薪的家庭大部分都受影響，等於沒受到政府任何優惠，「原來不是這樣」。她指出，家庭所得年收240萬看起來很高，但光是房貸就要5萬、小孩托育也要5、6萬、孝親費1到2萬，扣一扣都快沒了，政府完全漠視這一大群人生養小孩的辛苦。

30出頭的小咪媽咪跟先生在竹科工作，兩人婚後育有三名子女，一名正要上小一、另一名3歲半、以及1歲快滿2歲。小咪媽說，一個上幼稚園月費就要1萬5000元，一個上托嬰月費2萬元，後來有了老三如果再送托嬰等於月支出要到5萬5000元，夫妻兩人考量下，只好勞駕公婆北上幫忙照顧小孩，才能節省學費支出。

小咪媽咪說，竹科周遭一間準公共幼兒園都沒有，統統都是私立幼兒園，老大去年幸運地抽到非營利幼兒園月費3500元省了很多，到了老二要上幼兒園時，她也想抽抽看，沒想到卻因所得稅收在20%以上，即使是三寶家庭也被排除優先抽籤的權利。

小咪媽咪說，家庭年收入200到250萬以上就可能被排富，等於家庭月收20萬左右，不過這種收入在現在高房價、托育高價的狀況下，根本不算富有。試算一個月房貸就要5萬，一個小孩托育費就要2到3萬，再加上生活開銷，三寶家庭月開銷十幾萬是必要。但現在政府就是一刀切，所得稅20%以上族群就是完全沒有任何育兒優惠。

她舉例即使夫妻要養2名未滿5歲小孩以及2名未滿70歲長輩，所得減去扣除額只要超過121萬就會到達20%級距，所以以一個要養六個人的家庭來說，家戶所得超過261.8萬就可能被排富。

托育政策催生聯盟召集人劉毓秀表示，一定要取消托育政策的排富規定，這些薪資高的年輕人已經交了比較多稅金，而且很多年輕人跟他說，即使薪資高也買不起房子，願意生小孩了，政府卻還不給同樣的福利，實在不合理。

托育 幼兒園

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