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PChome 24h購物將開賣「中衛台北捷運25周年款限定口罩」
運用捷運通勤已成為許多人的日常，響應台北捷運25周年，CSD中衛攜手台北捷運推出限定款口罩，CSD中衛依據PANTONE 2021年度代表色調「極致灰」，選定百搭的深灰色作為口罩基底，呈現沉穩安定的風格，並解構捷運路網圖，搭配幾何設計手法，圓形代表每一個捷運站點，透過組合排列及圓圈相互交織重疊，傳達每一站都是重要的交通樞紐，點線面的空間串聯則象徵台北捷運在運輸上四通八達的重要性，極具收藏價值與意義。共推出紅、藍、橙、綠、棕、黃等6種款式，代表6條捷運路線，並將線路顏色融入口罩及耳繩上，凸顯低調精緻的質感品味。
PChome 24h購物將於5月12日中午12點準時開賣「CSD中衛拋棄式成人平面口罩－台北捷運25周年款」，將一次開賣兩盒（A款＋B款）組合款，包含6種路線款式，A款為淡水信義線5片＋松山新店線5片＋文湖線5片，B款為環狀線5片＋中和新蘆線5片＋板南線5片，組合售價580元，每人限購1組，售完為止，通勤族記得設好鬧鐘手刀搶購！
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