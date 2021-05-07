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乳癌治療後10年內恐再復發？ 醫籲定期追蹤

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
乳癌為女性癌症發生率第一名，因此定期篩檢很重要。圖／光田綜合醫院提供
乳癌為女性癌症發生率第一名，因此定期篩檢很重要。圖／光田綜合醫院提供

乳癌為國內女性好發癌症第一名，平均每11位就有1位女性有乳癌，發生高峰在50到60歲之間，雖然治療率高，但復發機率也很高。光田綜合醫院乳房外科醫師暨副院長鍾元強指出，近幾年發現乳癌患者復發期有延長現象，以前追蹤5年就算過關，現在要追蹤10年以上，都還需注意可能會復發，呼籲女性務必要定期篩檢，治療後需定期追蹤檢查。

不僅追蹤時間拉長，女性罹患乳癌年齡層也逐年下降。鍾元強表示，乳癌最高危險群為家族史，好發年齡在50到60歲之間，而40歲前也佔了16%；30歲前佔8%。另外，初經在12歲前、停經在55歲後的女性，因荷爾蒙暴露時間長，也屬於乳癌的高風險族群之一。過去曾在頸部或胸部做過放射線治療的病人也要小心。

除了先天因素，像是後天的肥胖，BMI值大於25的女性，會增加1.3倍的乳癌罹患率。鍾元強強調，高危險群或曾罹患乳癌患者，飲食應注意，少吃植物性大豆、豆類、豆漿，還有牡蠣、鯖魚、鱔魚等容易刺激賀爾蒙增長的食物，多做運動、減輕體重，都能降低乳癌的發生率。

自我檢查是否罹患乳癌，摸得到胸部有腫塊及疼痛感，這時就該找乳房外科醫師進一步檢查。鍾元強說，台灣女性因平時沒有注意，可能不容易察覺，建議定期的乳房攝影加上超音波檢查，才能完全檢查出是否有乳癌產生。

依中央國健局提供45歲以上女性，每兩年可免費做1次乳房攝影篩檢，有家族史等高危險群，應40歲開始每年檢查一次。但因台灣女性一般而言乳房較小且較緻密，緻密型乳房除增加乳癌風險外，也會使一般乳房X光檢查能力下降，所以超音波檢查也顯得相對必要。

鍾元強分享，有一名65歲的女性患者，12年前罹患乳癌在治療結束後，因沒有再定期追蹤，12年後癌細胞轉移到肺臟復發，已是乳癌第四期。還有一名30歲的乳癌患者，曾一再提醒她治療的5年內不能懷孕，但沒想到1年半後再檢查時乳癌已復發，原來是她在這段時間懷孕生子，沒多久就因乳癌轉移而過世。

鍾元強強調，女性懷孕容易刺激體內女性賀爾蒙上升，提醒罹患乳癌的年輕女性，治療中至少5年內不能懷孕，後續再聽從醫師的評估建議，減少再復發風險。

光田綜合醫院乳房外科醫師暨副院長鍾元強指出，近幾年發現乳癌患者復發期有延長現象，以前追蹤5年就算過關，現在至少要追蹤10年。圖／光田綜合醫院提供
光田綜合醫院乳房外科醫師暨副院長鍾元強指出，近幾年發現乳癌患者復發期有延長現象，以前追蹤5年就算過關，現在至少要追蹤10年。圖／光田綜合醫院提供

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