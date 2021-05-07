民調：逾5成不相信政府改革台鐵決心 草根籲要有時間表

台鐵4月2日太魯閣號事故釀49死超過200人輕重傷，也掀起台鐵改革聲浪，交通部已定調三年後進行國營公司化。草根影響力文教基金會今天公布民調結果，逾五成民眾不相信政府對台鐵改革的決心、近八成民眾認為總統應出面主導台鐵改革，還有近六成民眾同意比照高鐵變成民營企業經營。

有鑑於台鐵改革刻不容緩，草根影響力文教基金會委託波仕特線上市調，針對「台鐵改革何去何從，民眾怎麼看？」議題進行線上民調，並於今天召開發表會。4月15日到22日，共計1100名有效民眾受訪，信心水準95%、抽樣誤差約±2.95個百分點。

調查結果顯示，近五成(48.8%)受訪者不滿意政府處理善後方式，約一成六(16.2%)表示滿意；約四成六(46.5%)受訪者認為肇事主嫌李義祥該為該次太魯閣事故負最大責任；約四成五(45.2%)受訪者認為前部長林佳龍應為太魯閣事故下台負責；近七成(67.7%)認為蔡總統應出面主導台鐵改革；逾五成(53.9%)不相信政府對台鐵改革的決心，兩成(20.1%)則表示相信；逾六成(62.6%)不相信蔡政府會徹底解決台鐵組織文化問題，相信僅一成五(15.3%)。

此外，近五成(48.8%)受訪者不相信經蔡政府改革後，會有效降低台鐵事故的發生；近八成(78.8%)認為蔡政府成立改革專案小組，有必要跟人民報告改革最新進度；逾六成(63.6%)認為台鐵出事後，再搭乘台鐵會有安全疑慮狀況，而約一成三(13.0%)表示不同意；近五成(47.7%)不同意政府編列預算為台鐵償還4千億債務；還有近六成(57.6%)受訪者同意台鐵比照高鐵變成民營企業經營，不同意僅一成(10.1%)。

草根基金會民調召集人顏永森說，建議政府應積極研議和推動台鐵參照高鐵經營可行模式，由民營企業投資經營台鐵，以建立高品質的交通運輸服務系統和管理機制，提升台鐵經營效能，且兼顧台鐵員工權益，以強化運輸安全品質，確保民眾交通安全。

此外，顏永森呼籲政府應訂定台鐵改革時間表，定期向全民揭露台鐵改革進度，取信於民。

消基會交通委員會召集人李克聰說，從調查看到，除了李義祥外，政府也要負責，執政者若只想閃躲自己的政治風險而有組織地不負責任，未來風險只會不斷攀升。台鐵改革應該取信於民，蔡總統要用更高的層面來做整合，並負部分責任。此外，沒有安全，改革都空談，將來應該要成立跨部會台鐵改革委員會做有效監督，並每周開會討論。