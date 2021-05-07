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全台白蟻大爆發！阿嬤說下雨前兆？鄭明典敲碗專家現身說法

聯合新聞網 / 綜合報導
大水蟻示意圖。 圖擷自爆廢公社
大水蟻示意圖。 圖擷自爆廢公社

昨天你是否也被大水蟻(白蟻)嚇到了呢？不少網友在臉書分享，家中或戶外出現大量的白蟻，牠們群聚飛舞，密集的景象讓人覺得不舒服。連氣象局長鄭明典也在臉書發文，「不少網友回報大量白蟻出現...不知有沒有白蟻專家要介紹一下？」

網友驚恐回報，「捕蚊燈晚上一直霹靂啪啦」、「五股滿滿大水螞蟻飛進9樓高家裏」、「澎湖馬公市也有」、「嘉義大林連兩晚都有」「員山兩個禮拜前就出了」、「苗栗三灣出現好多」、「鳳山出現了」、「逢甲夜市這邊也有」、「竹北新竹站裡超多還飛進電車裡」、「花蓮也有」、「天母山邊，室內飛進快50隻吧」、「信義區永春沿路走回家超多的」。

網友臆測，「很少遇到這麼多地方都有大水蟻出現」、「小時候阿嬤說過，這是要下大雨的前兆」。有專業網友指出，「這只是白蟻的分飛季到了而已，別想太多，如果飛蟻是從家裡夾層內竄出，那就要當心你家裡可能有蟻窩了！」

根據台灣昆蟲同好會2020年發表的《白蟻十問》，原來現在正逢白蟻「分飛」季節，所謂「分飛」也就是有翅型生殖蟻離巢找配偶、自立門戶；白蟻經常於每年4到6月成群「分飛」，而其中土白蟻也經常在下雨天飛。至於住家有白蟻飛，則是代表你家方圓100公尺內可能有蟻巢，不必過於緊張。

氣象局

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